Sorties de Spider-Man, Zombies 3 et Disney+ pour juillet 2022

Un nouveau mois arrive et le guerre du streaming Elle oblige les plateformes à tenter de séduire de nouveaux abonnés tout en gardant captifs ceux qu’elles ont déjà dans un marché en constante évolution qui peut réserver des surprises à tout moment. Dans cet esprit, Disney+ maintient un catalogue avec des options vraiment intéressantes telles que les marques Marvel, Star Wars et Pixar, en plus des classiques de The House of Mouse.

En ce sens, le mois de juillet sera particulier pour les abonnés de ce service avec l’arrivée de nombreux films de homme araignéele héros qui a battu des records avec l’entrée récente du Univers cinématographique Marvel, Pas de retour à la maison, où les trois Spidey en direct se sont rencontrés sur grand écran. À présent Disney+ vous permet de revivre des titres classiques avec Tobey Maguire Oui Andrew Garfield plus un ruban Tom Holland.

+ Films dont la première est prévue en juillet 2022

-Spider-Man | 8 juillet

L’adolescent moyen Peter Parker est transformé en un super-héros extraordinaire après avoir été accidentellement mordu par une araignée radioactive. Lorsque son oncle bien-aimé est tué lors d’un vol, le jeune Peter jure d’utiliser ses pouvoirs pour venger sa mort. Se considérant Spider-Man, il entreprend de débarrasser les rues du crime, ce qui le met en conflit avec le supervillain malveillant Green Goblin.

-Spider-Man 2 | 8 juillet

Peter jongle avec l’équilibre délicat de sa double vie d’étudiant et de combattant du crime surhumain. Sa vie devient encore plus compliquée lorsqu’il fait face à un nouvel ennemi juré, le brillant Otto Octavius ​​​​qui s’est réincarné en « Doc Ock » maniaque et multi-tentacules. Lorsqu’il kidnappe MJ, Spider-Man doit revenir à l’action alors que l’aventure atteint de nouveaux sommets d’excitation sans précédent.

-L’incroyable Spider-Man | 8 juillet

Lorsque Peter découvre une mystérieuse mallette ayant appartenu à son père, il entame une quête pour comprendre la disparition de ses parents, ce qui le mène directement à Oscorp et au laboratoire du Dr Curt Connors, l’ancien associé de son père. Alors que Spider-Man affronte l’alter ego de Connors, le Lézard, Peter prend des décisions qui changent sa vie, utilise ses pouvoirs et façonne son destin pour devenir un héros.

-L’incroyable Spider-Man 2 | 8 juillet

Peter Parker doit affronter Electro, un ennemi bien plus puissant que lui. Mais lorsque son vieil ami, Harry Osborn, revient, Peter se rend compte que tous ses ennemis ont une chose en commun : Oscorp. C’est génial d’être Spider-Man, pour Peter Parker, il n’y a pas envie de se balancer entre les gratte-ciel, d’accepter d’être le héros et de passer du temps avec Gwen.

-Spider-Man : Retrouvailles | 8 juillet

Un jeune Peter Parker / Spider-Man, qui a fait ses débuts sensationnels dans Captain America: Civil War, commence à naviguer dans sa nouvelle identité de super-héros lanceur de toile. Enthousiasmé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui, où il vit avec sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor Tony Stark. Bientôt, il devra faire face à une terrible menace !

-Zombies 3 | 15 juillet

C’est la dernière année de Zed et Addison à Seabrook et tout va mieux que jamais. La ville accepte enfin que les monstres fassent partie de Seabrook et est devenue un refuge pour les monstres et les humains. Zed est sur le point de recevoir une bourse de football et de devenir le premier zombie à aller à l’université.

+ Première de la série

-Papas à la demande | 13 juillet

À l’occasion de son treizième anniversaire, California reçoit un cadeau inattendu : les clés d’une camionnette que lui a envoyées sa mère, Itzel, qui souhaite la retrouver à Zacatecas, après sa disparition énigmatique et prolongée. Miguel, Morgan et Diego, les trois parents adoptifs qui s’occupent désormais de la Californie, ne sont pas très convaincus par l’idée.

-Tout égal ou pas | 20 juillet

Carol traverse deux changements majeurs dans sa vie. D’une part, avec ses meilleurs amis, elle se prépare avec enthousiasme et enthousiasme à fréquenter le lycée. En revanche, elle doit assimiler l’idée que sa mère se marie avec son nouveau petit ami, et la cohabitation imminente avec son fils. En passant par les deux processus, il vivra des situations inattendues à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.

-High School Musical La comédie musicale : La série | 27 juillet | épisodes le mercredi

Les Wildcats et leurs compagnons de camp se préparent pour un été inoubliable rempli de romantisme, de nuits imprévues et de la chance de profiter de la nature. Avec un redémarrage difficile de Frozen à l’horizon et une production dramatique de « docuseries » en préparation, les Wildcats tenteront de prouver qui est « meilleur dans la neige » sans laisser personne au grand jour.

+Nouveaux épisodes

-Mme. Merveille | tous les mercredis

Kamala Khan, une adolescente musulmane américaine qui grandit à Jersey City. Un joueur passionné et un écrivain de fan-fiction vorace, Kamala est un fan de super-héros et a une énorme imagination avec eux, surtout quand il s’agit de Capitaine Marvel. Cependant, Kamala se sent invisible à la maison et à l’école, jusqu’à ce qu’elle acquière des super pouvoirs comme les héros qu’elle a toujours admirés.

-Légendes des studios Marvel | 1 juillet | épisodes 18, 19 et 20

Célébrez et codifiez tous les événements passés. Jetez un coup d’œil aux héros, aux méchants et aux moments épiques de tout le MCU en préparation des histoires très attendues à venir. Chaque segment dynamique se connecte directement à la première série à venir sur Disney +.

+Autres versions

-VENDREDI 1 JUILLET

Loose Baby Care (film)

-MERCREDI 6 JUILLET

Vintage Star Wars : la guerre des clones

Mickey Mouse funhouse (série) Saison 1

Operation Shipwrecks (série) Saison 1

Merveille des yeux (série)

Gordon Ramsay : Saveurs extrêmes (série) Saisons 2 et 3

-VENDREDI 8 JUILLET

Le merveilleux été de Mickey Mouse (spécial)

Requins géants (film)

Cités perdues : le déluge (film)

Les pingouins de papa (film)

-MERCREDI 13 JUILLET

Ready for Preschool (série télévisée) Saison 3

Wonder years (série) Saison 1- partie 2

Trésors perdus de Rome (série) Saison 1

Molang (série) Saison 1

-MERCREDI 20 JUILLET

Les Voisins Verts (série) Saison 3

Dr Oakley, vétérinaire du Yukon

Machines colossales (série) Saison 1

Talespin (série) Saison 1

Critter Fixers: country vets (série) Saison 1

-VENDREDI 22 JUILLET

Horton et le monde des whos (film)

C’est l’année (film)

-MERCREDI 27 JUILLET

Lumière et magie (documentaire)

PJ Masks (série) Saison 5

Le royaume du lion (série) Saison 1

Noirâtre (série) Saison 1 à 5

Growish (série) Saison 1

-VENDREDI 29 JUILLET

L’équipe Marco (film)

Gangs de requins (documentaire)

Loin de la maison de Raven (spécial)

700 requins (documentaire)

baleines contre requins (documentaire)

