Sorties Apple TV octobre et novembre 2022

Il reste encore trois mois dans ce 2022 et dans AppleTV+ Ils ne lésineront pas sur les avant-premières. En fait, les titres qui arriveront entre octobre et novembre ont été annoncés, avec des productions qui promettent à la fois de l’intrigue et de ce qu’elles impliquent en termes de distribution. Zac Efron, Bill Murray, Charlie Hunnam ou encore Selena Gomez sont quelques-uns des noms qui apparaissent dans leurs titres.

+ Apple TV + premières pour septembre

La plus grande course de bière de tous les temps (30/09)

Ce film exclusif à la plateforme est le dernier films de route de Pierre Farrelly en arrivant. Protagonisée par Bill Murray, Zac Efron et Russel CroweIl est inspiré de faits réels. basé sur le livre The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War, par Joanna Molloy et John « Chickie » Donohueraconte l’histoire de ce dernier, qui en 1967 a voyagé au Vietnam depuis New York pour pouvoir partager des bières avec ses amis.

Wolfboy et tout l’usine (30/09)

La nouvelle saison arrivera avant la fin septembre. C’est la deuxième pour cette animation qu’ils doivent Cassien Akhtar comme doubleur principal. Dans cette nouvelle aventure, garçon loup Il réunira ses amis pour rechercher la paix entre les forces de création et de destruction, et démontrera ainsi que les différences nous rendent spéciaux.

+Qu’est-ce qui arrive sur Apple TV+ en octobre

Chantaram (10/14)

Protagonisée par charlie hunnamcette série s’inspire du travail de Grégory David Roberts et se concentre sur Lin Ford, un homme qui s’évade de prison et s’échappe en Inde à la recherche de se perdre et d’être à nouveau libre. Il y rencontrera une femme qui lui fera tout repenser, tout en lui causant toutes sortes d’ennuis. Il y a 12 épisodes au total et les trois premiers arriveront ensemble.

Raymond et Ray (10/21)

Alphonse Cuaron produit ce film qu’il réalise Rodrigo García. Les protagonistes sont deux frères qui ont vécu dans l’ombre de leur père et sa mort deviendra une opportunité pour eux. Ewan McGregor, Ethan Hawke, Maribel Verdu et Sophie Okonedo ils la mettent en vedette

Acapulco (10/21)

La deuxième saison de cette série mettant en vedette Eugène Derbez sera une autre des offres d’octobre pour AppleTV+. L’histoire tourne autour Maxime Gallardo, un homme de 20 ans qui devient employé du meilleur hôtel d’Acapulco, au Mexique. Là, il devra faire face à toutes sortes de problèmes, dont un nouvel amour qui apparaît dans sa vie.

Louis Armstrong Noir & Blues (10/28)

Ce documentaire vise à présenter un regard intime sur le musicien considéré comme le père du jazz. Il contient des images d’archives, des enregistrements à domicile et des conversations inédites. le dirige Sasha Jenkins.

+Qu’est-ce qui arrive sur Apple TV+ en novembre

Chaussées (4/11)

C’est l’histoire d’une femme qui cherche à reprendre sa vie après son retour de la guerre à la Nouvelle-Orléans. Jennifer Lawrence est en charge de ce projet qu’il dirige lila neugebauer et produit A24.

Selena Gomez : Mon esprit et moi (4/11)

Au début du mois de novembre, il y aura un documentaire sur Selena Gomez qui conduit Alek Keshishian (qui avait déjà travaillé avec Madone). Le film nous montre les six années les plus sombres de la vie de cette artiste, juste à l’un de ses plus grands sommets de célébrité.

