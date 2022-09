Sortie uniquement 2023 : Sons of the Forest à nouveau reportée

développeur Jeux de fin de soirée a le joueur qui attend de Fils de la forêt encore raté un amortisseur décent. La sortie de la suite tant attendue de l’ancien titre indépendant La forêt s’avère vrai Test de patience pour les fans du jeu de survie.

Comme Endnight Games l’a annoncé via les réseaux sociaux, la date de sortie initiale (20 mai 2022) de « Sons of the Forest » a maintenant été répétée reporté au 23 février 2023. Sur le fait que la sortie prévue à l’époque était trop euphorique, nous avons déjà signalé en mars de cette année. Maintenant, les développeurs ont fait une autre courte déclaration via Twitter, disant qu’ils le feraient plus de temps pour les finitions exiger.

Sons of the Forest: espérons que de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent

Même si ce message initialement un autre revers suggère, existe toujours Raison d’un espoir prudent. Après tout, Endnight Games parle maintenant du jeu « retarder une dernière fois » devoir.

Les développeurs annoncent également que « Les Fils de la Forêt » 29,99 € au lancement coûtera. Nettement plus que « The Forest », qui était proposé en Early Access au prix de 14,99€ et jusqu’à la finale Sorti à 19,99 € a fait ses débuts.

Endnight Games dévoile de nouvelles séquences de gameplay

Mais Endnight Games ne donne pas seulement aux fans affamés un (espérons-le) date de sortie finale mais aussi nouvelles séquences de jeu. Le court teaser montre, entre autres, divers affrontements avec le cannibales affamés et mutants belliqueux.

Pendant la forêt Publié au début de l’alpha en 2018 Apparemment, Endnight Games veut s’assurer avec son successeur que tout fonctionne vraiment et un livrer un jeu aussi exempt de bogues que possible. Quiconque a déjà joué à « The Forest » dans l’alpha sera inquiet du côté parfois assez ennuyeux (mais parfois divertissant) erreurs et problèmes à savoir.

Il reste donc excitant de voir quand les joueurs pourront revenir à infesté de cannibales, le bosquet est dévoré. D’ici là, vous devrez vous contenter de « The Forest » pour le moment. Vous pouvez le trouver sur Steam toutes les informations sur Sons of the Forest ainsi qu’une quantité suffisante de nourriture pour les yeux sous forme de images et bandes-annonces.