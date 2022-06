Sortie : PS VR2 ne semble pas sortir avant 2023

Jusqu’à présent, Sony n’a pas officiellement annoncé quand le nouveau casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 apparaît. Cependant, il était supposé que les Japonais annonceraient au moins la date de sortie spécifique du matériel dans le cadre du numéro de juin du État des lieux serait annoncé. Il y avait beaucoup de nouvelles dans le flux en direct Titres tiers tel que Jeux pour PS VR2mais il n’y a pas eu de rendez-vous dans ce cadre.

Confusion sur la date de sortie de PS VR2

Entre autres choses, les joueurs sont autorisés à hâte de Resident Evil 8 sur PS VR2. Et aussi pour ce qui est probablement le titre VR le plus important de Sony, Horizon : L’appel de la montagne il y avait beaucoup de nouvelles informations en plus d’une nouvelle bande-annonce de gameplay. On ne sait pas encore quand le jeu apparaîtra. Cependant, puisque Call of the Mountain est développé avec la PlayStation VR2, une sortie conjointe semble également probable.

Le plus gros indice pour une sortie en 2023 est fourni The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapitre 2 : Vengeance, qui a été officiellement annoncé lors du State of Play pour PS VR et PS VR2. Ce qui est particulièrement excitant dans ce message, c’est que, selon l’entrée dans le blog officiel PlayStation, le titre Ende sortira sur PlayStation VR en 2022, tandis que la sortie sur PS VR2 n’est pas prévue avant 2023.

Cependant, la bande-annonce officielle contredit cela. Ici, la sortie du deuxième chapitre est donnée pour 2022, tandis qu’un logo PS5 peut être vu. En conséquence, il y a déjà eu des spéculations quant à savoir si le casque VR ne sortira pas cette année. Cependant, la description vidéo correspondante indique uniquement que le chapitre 2 sortira sur PS VR fin 2022 et est en cours de développement pour PS VR2.

Alors évidemment cette année vous ne pourrez jouer au jeu que via PS VR sur PS4 et PS5. Car grâce à un adaptateur pour la caméra PlayStation, le casque PS5 est également compatible avec la PlayStation 5.

En résumé, les signes pointent vers une sortie du casque VR en 2023.