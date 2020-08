Sortie pour PS4 ou PS5? Tout sur la version PlayStation

The Last of Us Part 2 sur PS4, Édition Standard, Version physique, VF, 1 joueur

Jeu d'action et d'aventure The Last of Us Part II, Pour découvrir la suite tant attendue du jeu qui à marqué une génération de joueurs Graphismes : des personnages, des ennemis et un univers encore plus réalistes et méticuleusement détaillés grâce au nouveau moteur de Naughty Dog Fonctionnalités améliorées : système de combat au corps à corps à haute intensité et système de furtivité dynamique pour vous mettre au coeur de l'action Caractéristiques du jeu : 1 joueur, Version physique, Disponible en français et en anglais, Compatibilités : consoles PS4 et PS4 Pro Contenu : 1 x Jeu The Last of Us Part II Édition Standard