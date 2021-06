Sortie physique de la Justice League de Zack Snyder à venir en septembre

Ligue de justice de Zack Snyder obtient une version physique 4K Ultra HD, et Warner Bros a annoncé les détails sur le moment où les fans peuvent l’obtenir.

Si vous avez apprécié la nouvelle coupe de Ligue des justiciers (ce qui est mieux à pas de géant) sur HBO Max, mais j’adore avoir vos médias dans un format physique… vous avez de la chance. Aujourd’hui, WB a annoncé que le film arrive en 4K UHD et Blu-Ray sur 7 septembre 2021:

L’âge des héros est à nos portes lorsque le long métrage Warner Bros. Pictures et DC HBO Max Original « Zack Snyder’s Justice League » arrive sur 4K, Blu-ray Combo Pack, DVD le 7 septembre. Le scénario est de Chris Terrio , histoire de Chris Terrio & Zack Snyder et Will Beall, basée sur des personnages de DC, Superman créés par Jerry Siegel et Joe Shuster. Les producteurs du film sont Charles Roven, Deborah Snyder, avec les producteurs exécutifs Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio et Ben Affleck.

Dans « Zack Snyder’s Justice League », déterminé à s’assurer que le sacrifice ultime de Superman (Henry Cavill) n’était pas vain, Bruce Wayne (Ben Affleck) aligne ses forces avec Diana Prince (Gal Gadot) avec des plans pour recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde d’une menace imminente aux proportions catastrophiques. La tâche s’avère plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacune des recrues doit affronter les démons de son propre passé pour transcender ce qui les a retenus, leur permettant de se rassembler et de former enfin une ligue de héros sans précédent. Désormais réunis, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) pourraient être trop tard pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid et de leurs terribles intentions .

Le disque Blu-ray Ultra HD de « Zack Snyder’s Justice League » comportera une bande-son Dolby Atmos® remixée spécifiquement pour l’environnement de cinéma maison pour placer et déplacer l’audio n’importe où dans la pièce, y compris au-dessus de la tête. Pour faire l’expérience de Dolby Atmos à la maison, un récepteur AV compatible Dolby Atmos et des haut-parleurs supplémentaires sont nécessaires, ou une barre de son compatible Dolby Atmos ; Cependant, les bandes sonores Dolby Atmos sont également entièrement rétrocompatibles avec les configurations audio traditionnelles et les équipements de divertissement à domicile hérités.