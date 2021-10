Sortie exclusive de God of War sur PS4 sur PC en janvier

Abonnez-vous à Push Square sur

God of War arrive sur PC.

L’aventure nordique inaugurale de Kratos et Atreus sortira sur PC le 14 janvier 2022, a confirmé Sony. Développée en interne à Santa Monica Studio, cette version du jeu est désormais disponible en précommande sur les places de marché numériques pour PC telles que Steam.

La version PC permettra une résolution 4K native complète et des fréquences d’images non plafonnées. Si vous avez une plate-forme à la hauteur, vous pourrez la faire fonctionner de manière extrêmement fluide.

« Notre version PC comprend une large gamme de préréglages et d’options graphiques afin que vous puissiez affiner votre expérience visuelle en fonction de votre configuration », déclare le studio sur le blog PS. « Des ombres à plus haute résolution et des réflexions d’espace d’écran améliorées aux améliorations du pipeline d’occlusion ambiante avec GTAO et SSDO – God of War sur PC peut créer une qualité visuelle saisissante unique à la plate-forme. »

Le système DLSS de Nvidia est également pris en charge, ainsi que Reflex pour une latence ultra-faible. Un format d’image ultra-large 21:9 sera également pris en charge, et vous pourrez bien sûr utiliser les entrées clavier si vous le souhaitez.

C’est le dernier jeu PlayStation Studios à faire le saut vers PC. Sony a déjà fait savoir très clairement que son catalogue de jeux exclusifs à succès allait faire son chemin, et God of War n’est que le prochain en ligne.

Jouerez-vous à cela sur PC en janvier ? Restez calme dans la section commentaires ci-dessous.