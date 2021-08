Sortie du TOEM de l’aventure photographique en noir et blanc sur PlayStation

Eh bien, cela a l’air plutôt agréable, n’est-ce pas ? Nous gardons un œil sur TOEM depuis ses débuts dans le Day of the Devs – c’est un jeu d’aventure en noir et blanc sur la prise de photos et la rencontre d’une communauté de personnages. Déjà confirmé pour une sortie sur PC et Nintendo Switch, il semble que le jeu arrivera également sur les consoles de Sony.

Une page PlayStation Store réservée a été trouvée (merci, Gematsu). Comme ce fut le cas avec The Touryst la semaine dernière, c’est à peu près la confirmation que TOEM sera lancé sur PS5, PS4 ou les deux dans un proche avenir.

Vraisemblablement, une annonce officielle sera faite en temps voulu. Nous sommes heureux de voir ce jeu arriver sur les systèmes de Sony, car cela ressemble à un bon moment. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, ce sera une expérience douce et paisible. Si cela peut également livrer une bonne histoire, cela pourrait être un gagnant. Quoi qu’il en soit, le TOEM vous intéresse ? Ajoutez de la couleur dans la section commentaires ci-dessous.