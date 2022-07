Sortie du remake du teaser de gameplay du jeu Resident Evil 4

Dans la vidéo, Leon erre dans les endroits sombres d’un village espagnol. Le premier teaser de gameplay du remake de Resident Evil 4 de Capcom a fait surface en ligne.

Capcom a annoncé un remake de Resident Evil 4 début juin et a publié la première bande-annonce. Maintenant, la vidéo avec le gameplay du jeu est sortie.

Dans le teaser, l’agent du gouvernement Leon Scott Kennedy parcourt des endroits familiers du village espagnol.

Dans Remake de Resident Evil 4, les joueurs pourront tirer directement en marchant. Dans le jeu original, cette astuce ne pouvait pas être réalisée. Ce changement plaira à coup sûr aux fans. De plus, les créateurs ont mis à jour les lieux et les personnages. Le village est devenu encore plus terrible.

YouTube a publié une vidéo comparant le remake de Resident Evil 4 et l’original. La vidéo montre clairement à quel point les jeux sont différents.

Selon l’intrigue de Resident Evil 4, des membres d’une secte mystérieuse kidnappent la fille du président américain Ashley Graham et l’emmènent dans un village espagnol isolé.

Leon part à la recherche de la jeune fille et rencontre des villageois hostiles. Au cours de son aventure, Leon croise la route d’Ada Wong.

Resident Evil 4 Remake sortira le 24 mars 2023 sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X/S.

Le remake de la première partie est sorti en 2002 – il n’y a plus de version moderne. Cependant, en 2015, le remake de Resident Evil a reçu une version mise à jour avec des graphismes améliorés.