Sortie du remake de Prince of Persia reportée: espoir de nouveaux graphismes?

En septembre 2020, le remake est devenu trop Prince of Persia: Sables du temps annoncé. La sortie était maintenant prévue pour le mois de mars prochain et était déjà à deux mois de janvier reporté.

Maintenant, la sortie est encore retardée indéfiniment. Les développeurs expliquent les raisons du retard renouvelé dans un post.

Remake de Prince of Persia: sortie retardée

« Prince of Persia » de 2003 est considéré comme la pierre angulaire du succès encore Série Assassin’s Creed et rassemble beaucoup de fans. Ces fans devraient désormais également être responsables du report, pour être précis le retour d’expérience qui a été donné depuis au remake de Sand of Times.

Afin de ne pas décevoir les fans de longue date du jeu, vous voulez opinions antérieures des joueurs prenez-le au sérieux et utilisez le temps de développement supplémentaire pourmeilleur jeu possible « comme Ubisoft en un Message Twitter expliqué:

«C’est votre passion et votre soutien qui poussent nos équipes de développement à créer le meilleur jeu possible. Dans cet esprit, nous avons décidé de reporter la sortie de Prince of Persia: The Sands of Time Remake à une date ultérieure. Ce temps de développement supplémentaire permet à nos équipes de livrer un remake frais tout en restant fidèle à l’original.«

Mais un autre nouveau graphique dans le remake de Prince of Persia? Si les retours des joueurs doivent être pris en compte de cette manière, le temps bonus peut être utilisé pour visser le graphique. Cela a été dit par les joueurs après la première bande-annonce et les captures d’écran fortement critiqué et comme démodé et même mauvaise qualité perçue.

Voici ce que dit Ubisoft: Les développeurs ont défendu l’optique en disant que l’un style graphique unique veulent créer qui se démarque des autres titres. Vous voulez que Identité du jeu avec le remake de PoP redéfinir. Mais aussi travailler avec le moderne Moteur Anvilavec lequel, entre autres AC Valhalla a été développé pour influencer le gameplay et les graphismes du jeu de 17 ans.

De quoi parle Prince of Persia – Sands of Time?

La sortie du Sables du temps provoque la destruction d’un royaume et la transformation de la population en créatures cruelles. Une lutte entre la lumière et les ténèbres commence. Le prince éponyme, qui est en possession d’un poignard magique, doit maintenant restaurer l’ordre naturel. Avec le poignard, il est capable de manipuler le temps. Cela se prouve dans les batailles qu’il doit mener dans son aventure Dague du temps comme une aide extrêmement pratique.

Le remake de «Prince of Persia: The Sands of Time» devrait sortir sur PS4, Xbox One et PC. Le titre est développé par Ubisofts Studios à Pune et Mumbai. On ne sait pas si le jeu apparaîtra sur la prochaine génération avec le temps de développement supplémentaire. Une nouvelle date de sortie n’a pas non plus été fixée.