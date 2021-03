Sortie du DLC Hitman III, intitulé Seven Deadly Sins

IOI se lance avec l’annonce du DLC Hitman III payant, qui sera divisé en sept parties se distinguant par les péchés en suspens.

Ils nous avaient déjà fait savoir qu’une sorte de Hitman III DLC, et pourtant nous avons été pris au dépourvu. La seule annonce proche que nous pensions avoir à propos de la franchise est celle du prochain titre mobile présenté lors de l’événement Square Enix Presents. Quoi qu’il en soit, c’est officiel: il y aura une sorte de pass saisonnier pour le dernier opus de la trilogie World of Assassination.

Il a été rapporté par IO Interactive lui-même dans un mouvement très inattendu de la part des fans. Ce pass est intitulé Sept péchés capitaux et se composera de sept chapitres téléchargeables. Chacun d’entre eux sera disponible entre quatre et six semaines après la précédente et suivra le thème des péchés capitaux.

Le premier péché auquel nous assisterons sera la cupidité. Il nous présentera une série de missions d’escalade à Dubaï avec la conception de la carte légèrement transformée pour représenter l’or que nous désirons. Il sera disponible au prix de 4,99 € à partir de 30 mars 2021.

Vous pouvez voir la bande-annonce de présentation du pass ci-dessous.

Le pass complet a un certain prix. Chaque chapitre supplémentaire peut être acheté séparément pour le prix indiqué ci-dessus, chacun ajoutant une prime, un costume et un thème à notre arsenal. Si nous sommes sûrs de vouloir toute l’extension, nous pouvons l’acheter à l’avance pour 29,99 €.

En plus des nouvelles sur le contenu payant, les développeurs de Hitman III ont veillé à ce que le contenu gratuit continue d’arriver pour tout le monde. Toutes les quatre à six semaines, ils publieront une feuille de route de la saison basée sur chaque péché, et avec elle plus de contenu pour tout le monde. Nous verrons ce qui nous attend au fil du temps.