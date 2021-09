Sortie du ciblage de Shatter Remake au début de 2022

Le classique d’arcade de PlayStation 3, Shatter, reçoit un remake au cas où vous ne le sauriez pas, et nous savons maintenant que nous nous y attendons au début de l’année prochaine. Tout cela grâce à un fil de discussion aléatoire créé en août 2018 demandant que le jeu soit refait, et le développeur MarioW sur le site a tenu les fans au courant depuis. À l’époque, ils avaient déclaré: « Certains détails à trier (je ne peux donc pas faire de déclarations définitives sur le timing et les plates-formes), mais Shatter arrivera sur les consoles modernes. » Avance rapide de trois ans et nous avons maintenant une fenêtre de sortie estimée.

La dernière mise à jour est que bien que les plates-formes, les prix et les détails de lancement spécifiques en dehors du « début de l’année prochaine » ne puissent pas être discutés, le travail sur le port est essentiellement effectué. « L’équipe externe avec laquelle nous travaillions a pratiquement terminé son travail sur le port. Nous avons formé une équipe interne il y a environ un mois pour gérer les aspects de remasterisation de l’exercice. Cela comprend la refonte de l’intégration des utilisateurs, de l’interface utilisateur, de l’étalonnage des couleurs, des effets, menus, etc. Nous examinons également simplement si un mixage 5.1 de la bande-son est viable. »

La bande originale de Shatter fera partie de la version mise à jour, mais la prise en charge de la réalité virtuelle n’est malheureusement pas prévue. Le jeu était une sorte de clone Breakout lors de son lancement sur PS3 en 2009, chargeant les joueurs de détruire tous les blocs sur une scène donnée. Vous le feriez en contrôlant une pagaie sur les côtés de chaque niveau et en faisant rebondir une balle dans les blocs. Depuis que le jeu a fait ses débuts sur PS3, nous serions très surpris si les systèmes PS5 et PS4 ne sont pas inclus dans la gamme de consoles recevant ce port mis à jour.

Un Sammy Barker beaucoup plus jeune a passé en revue celui-ci à l’époque, le qualifiant de « délice audiovisuel » dans une critique PS3 9/10. « Shatter est le phare du PSN sur le marché en pleine croissance des « New Arcade ». Étiez-vous fan de Shatter à l’époque ? Célébrez son retour dans les commentaires ci-dessous.