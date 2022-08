Sortie de l’édition physique Ultra Age de Selecta Play pour Nintendo Switch et PlayStation 4

Ultra Age, le jeu d’épée au rythme effréné et bourré d’action, créé par Next Stage et Visual Dart, est désormais accessible en édition physique en Europe pour Playstation 4 et Nintendo Switch, selon l’éditeur Selecta Play.

Un guerrier adolescent nommé Age est en quête pour sauver l’humanité de l’extinction dans Ultra Age, un jeu d’épée rapide et bourré d’action se déroulant dans un futur lointain.

Coupez à travers des ennemis robotiques et mutants avec vos lames, explorez des décors futuristes et démêlez une conspiration massive qui affecte l’avenir du monde.

Les ressources de la Terre s’épuisent dans un avenir lointain et une météorite volante a déjà modifié de façon permanente son environnement.

L’humanité a été divisée en deux groupes : ceux qui ont quitté la Terre et se sont installés dans la colonie spatiale « Orbital Arc » et les autres qui sont restés sur Terre et ont été logés dans une structure connue sous le nom de « Shelter ».

Les habitants d’Orbital Arc entreprennent un voyage sur Terre à la recherche de ressources, mais l’humanité a disparu de la Terre après que les résidents de Vault aient échoué à une expérience censée être le dernier espoir de l’humanité.

Un jeune guerrier armé d’une épée nommé Age tombe de l’orbite vers la Terre après n’avoir découvert aucun signe de vie. Il doit localiser une information cruciale pour la survie de l’humanité tout en étant accompagné de son androïde volant Helvis.

Parmi ses caractéristiques, citons l’utilisation d’une variété de lames pour trancher les ennemis dans cette action rapide et à la mode ! Les lames peuvent être rapidement transformées en mouvements puissants pour créer des liens et exécuter des combos.

Face à différents types d’ennemis, leurs traits et comportements nécessitent des approches différentes.

Utilisez la compétence de fil pour attirer des attaquants moins importants vers vous, ou utilisez Quantum Warp pour accéder immédiatement à des adversaires plus puissants ! Utilisez le fil pour saisir rapidement des marchandises, franchir des fossés terrestres et surmonter tactiquement un désavantage numérique. Collectez des matériaux pour améliorer vos épées, développer vos capacités et découvrir de nouveaux combos.