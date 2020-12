Sortie de la Yeezy Boost 350 V2 «Sand Taupe» cette semaine

Les chaussures devraient tomber le 19 décembre.

Rassemblez des têtes de baskets rondes, un tout nouveau coloris pour la silhouette emblématique AdidasYeezy Boost V2 tombe cette semaine! Sûrement la silhouette la plus populaire de la ligne Yeezy, la 350 V2 est restée un favori des fans depuis ses débuts en 2016. Rapidement connue pour ses versions limitées haut de gamme et ses coloris, la Yeezy Boost est rapidement devenue l’une des collaborations de sneakers les plus remarquables de l’histoire. Bien que le style lui-même ne soit plus frais, l’ajout constant de nouveaux coloris continue de fournir de nouvelles options pour cet aliment de base de style urbain. Comme l’a confirmé aujourd’hui la société de vêtements de sport, la Yeezy Boost V2 en «Sand Taupe» sortira en rayon ce samedi. La chaussure est conçue avec Primeknit avec différents tons de bronzage à l’extérieur de la chaussure. La partie supérieure extensible et flexible de la chaussure utilise un orange plus clair sur la languette, tandis que la zone des orteils présente un brun plus caramel. Pour les semelles intermédiaires, une couleur brun café clair semi-translucide est utilisée pour le design, offrant un amorti «boost» qui donne aux chaussures son look signature. Image via Adidas Le Yeezy Boost 350 V2 devrait sortir le 19 décembre dans toutes les tailles sur le site Web Adidas, le site Web Yeezy et d’autres distributeurs Adidas sélectionnés. Les coups de pied au détail à 220 €. Allez-vous copping? Sonnez dans les commentaires. [via]