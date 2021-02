Sortie de la bande-annonce de « Five Night At Freddy’s: Security Breach »

« Five Nights At Freddy’s: Security Breach » est le dernier opus de la série de la terreur longue durée de la franchise.

Annoncé lors de la État des lieux jeudi, concentré sur Play Station, le jeu propose un environnement nouveau et plus effrayant que le La plus petite pizza de Freddy Fazbear: Le Mega Pizza Plex.

Appelé « Le jeu le plus ambitieux » de « Five Nights At Freddy » à ce jour par Steel Wool Games, « Security Breach » Libérez des animatroniques tueuses sur un champ beaucoup plus vaste. Les joueurs devront quitter le sanctuaire de leur bureau de sécurité et explorer un labyrinthe de attractions thèmes de Freddy Fazbear.

C’est le plus gros ajout à la série à ce jour, en termes de domaines à explorer. Avec les monstres animatroniques rôdant, il semble qu’il y aura des éléments narratifs supplémentaires que d’habitude.

«Cinq nuits chez Freddy: violation de la sécurité» fera ses débuts dans PS5, PS4 et PC en 2021, mais il n’y a pas encore de date de sortie confirmée.