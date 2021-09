Sortie de CODA, le film qui se positionne comme un coup de coeur en route pour l’Oscar

Comme chaque année, le deuxième semestre est généralement chargé de premières qui seront celles qui concourront pour les plus gros prix en Les Oscars. Dans ce contexte, Diamant Films apportera en Amérique latine l’un des films les plus discutés ces derniers temps, avec un grand passage à travers le festival de danse du soleil. Il s’agit de CODA, un drame familial avec de nombreuses chances de concourir dans les principaux prix de L’Académie.

L’histoire de CODA se concentre sur la vie de Rubis, une adolescente en dernière année d’école jouée par Emilia Jones, fille de parents sourds-muets. C’est de là que le film tire son nom, « Enfant d’adultes sourds ». Elle sert de lien entre sa famille et le reste de la communauté, tout en aidant son père et son frère dans l’entreprise de pêche. Mais tout va changer lorsque vous vous inscrivez à l’atelier chorale de l’école et montrez que vous avez un don pour la musique. Eugène Derbez a complété le casting en tant que professeur de musique qui s’est positionné comme une figure paternelle pour Rubis.

Avec des acteurs sourds-muets Marlee matlin (gagnant de oscar en 1987), Troy Kotsur et Daniel Durant, la bande est un refaire du film français La Famille Bélier. Il a été réalisé par Sian Heder, qui a rehaussé l’humour du scénario et travaillé aux côtés des artistes pour traduire en langage des signes l’acidité avec laquelle il a agrémenté une histoire pleine de cœur dans laquelle il sera impossible de ne pas verser une larme.

En Amérique latine, le film sortira de manière échelonnée, à l’exception du fait qu’il n’a pas encore défini son arrivée en salles au Chili. Diamond Films présentera le film en avant-première au Brésil, au Mexique et dans le reste de l’Amérique centrale le 23 septembre et arrivera en Amérique du Sud en octobre. Le 7, il fera ses débuts en Équateur; le 21 en Argentine, en Bolivie et au Pérou ; et les 28 en Colombie. Vous pouvez voir la bande-annonce en dessous de ces lignes.

L’héritage du Sound of Metal

Pour ceux qui n’ont pas encore rattrapé la liste des grands films que 2020 a laissé, en Amazon Prime Vidéo une bande est disponible qui partage un thème avec CODA. Il s’agit de Le son du métal, qui a été nominé pour le meilleur film et avait ses protagonistes, Riz Ahmed et Paul Raci, dans la course aux prix du meilleur acteur et du meilleur acteur dans un second rôle, respectivement. En réalité, Raci, a été l’un de ceux qui ont souligné le message et les opportunités qui CODA a donné des acteurs sourds-muets.

Le son du métal centré sur la vie de Rubén, batteur dans un groupe de metal assez alternatif qui est soudainement devenu sourd et a dû apprendre à vivre avec. Le film a été pensé par Darius marder d’un travail de recherche qui lui a pris plus d’une décennie. Le montage a duré six mois, notamment pour le travail sonore, et le long métrage a remporté les Oscars pour le meilleur montage et le meilleur son.