Sortie aujourd’hui: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 débarque un combo malade sur PS5

Juste un petit rappel, vraiment: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est maintenant disponible sur PlayStation 5.

Ce portage amélioré du jeu utilise bien sûr pleinement le matériel plus puissant pour renforcer le titre PS4 déjà impressionnant. Si vous jouez sur PS5, vous pouvez profiter de temps de chargement réduits, de performances exceptionnelles en résolution 4K, d’audio 3D et des fonctionnalités haptiques sophistiquées du contrôleur DualSense. De plus, il prend en charge la sauvegarde croisée, ce qui signifie que vous pouvez importer votre ancienne sauvegarde PS4 à partir du cloud et continuer à vous frayer un chemin vers la victoire.

La mise à niveau de la PS4 vers la PS5 est gratuite si vous possédez l’édition Digital Deluxe. Si vous avez la version régulière du jeu, vous pouvez passer à la version PS5 pour 10 €, ce qui vous rapporte également les goodies Digital Deluxe.

Nous ferons bientôt un suivi avec quelques impressions de la version PS5, mais pour l’instant, vous pouvez lire nos réflexions sur la version originale via le lien. Si vous avez choisi le jeu sur PS5 ou PS4 et que vous recherchez des conseils ou des conseils, nous avons un guide complet de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 prêt à démarrer.

Allez-vous faire un kickflipping avec le Birdman sur PS5 aujourd’hui? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.