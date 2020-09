Sortez la politique de mes jeux vidéo!

Pourquoi la communauté des joueurs rejette-t-elle si énergiquement l’inclusion de matériel d’importance politique dans le jeu vidéo?

Parler de politique est toujours compliqué. Peu importe à qui vous parlez et à qui vous avez affaire, vous trouverez toujours des divergences, même parmi les personnes qui, idéologiquement, vous ressemblent le plus. Et pourtant, vivant dans la société dans laquelle nous vivons, il est impossible de ne pas entrer dans des problèmes politiques presque constants. Toute notre manière de voir, de comprendre et de se rapporter au monde naît encadrée dans un contexte socioculturel qui crée en nous un certain biais idéologique. Alors, tout ce que nous faisons, disons ou pensons simplement, consciemment ou inconsciemment, sera marqué par qui nous sommes idéologiquement parlant. Et avec les jeux vidéo, c’est exactement la même chose.

Bien que de nombreuses voix aient critiqué ma position, je J’ai écrit un article il y a quelques semaines dans lequel il expliquait les raisons pour lesquelles Cyberpunk 2077 Vous devriez entrer dans les questions politiques si vous voulez vraiment faire partie du genre cyberpunk. Poursuivant dans un certain sens avec ce sujet, je veux aujourd’hui reparler d’idéologie (comme toujours avec le sens marxiste du mot) au sein du jeu vidéo, mais de manière plus large.

Jeux vidéo et idéologie

Bien qu’il y ait de longues discussions philosophiques sur le concept même de l’idéologie et son fonctionnement, nous n’avons pas besoin d’aller assez loin pour en avoir besoin. En suivant la ligne de l’article mentionné précédemment sur Cyberpunk 2077, Je ferai référence à l’idéologie comme un ensemble de croyances et / ou de valeurs qui sont transmises par le jeu vidéo consciemment ou inconsciemment. Par exemple, créer un jeu vidéo sur la Seconde Guerre mondiale et faire de l’armée américaine le principal vainqueur de ce conflit dénote une nuance idéologique importante. L’ensemble de l’œuvre sera imprégné d’une sorte de propagande en faveur des États-Unis. La même chose se produirait avec l’armée soviétique ou toute autre approche que nous prenions du conflit.

Comme indiqué dans l’article précédent, il est impossible de se débarrasser de cette idéologie, tandis que nous, les humains, faisons des jeux vidéo et, par conséquent, notre parti pris idéologique va se matérialiser consciemment ou inconsciemment dans ces produits. Cependant, l’idéologie n’est pas un élément équilibré qui, dans le secteur du jeu vidéo, nous donne des œuvres qui penchent dans toutes les directions de manière égale. Dans chaque secteur, il y a une idéologie prédominante qui va au-delà des individus qui composent ce secteur mais qui est représentée par l’idéologie de la majorité. Par exemple, si nous allons à un skate park nous trouverons une communauté avec une idéologie radicalement différente de celle d’une banque. Et ce n’est pas surprenant.

Dans le secteur des technologies, et plus particulièrement celui des jeux vidéo, on constate que l’idéologie prédominante est celle marquée par le néolibéralisme. Il n’est pas surprenant que les grands blockbusters viennent traditionnellement des États-Unis, un pays qui embrasse le néolibéralisme comme l’un de ses piliers fondamentaux et qui, par conséquent, marque nombre de ses sujets sous ce biais idéologique. C’est pourquoi quand on dit que “nous ne voulons pas voir de politique dans nos jeux«Nous parlons simplement de ne pas vouloir voir une idéologie différente dans nos jeux vidéo.

Nos jeux vidéo ont toujours été chargés de politique (par l’idéologie). Depuis les guerres que nous avons menées contre les méchants communistes ou terroristes du Moyen-Orient en Appel du devoir jusqu’à ce que Metal Gear Solid en passant pour Mètre, GTA, Les parchemins anciens, En être loin et des sagas sans fin. Je ne sais pas si, comme cela a été discuté il y a des semaines sur Twitter, tous les jeux vidéo sont politiques, mais bien sûr tous les jeux vidéo, en tant que produits culturels, sont idéologiques.

Sortez la politique de mes jeux vidéo

Mais d’où vient le récent boom contre l’inclusion de la politique dans le jeu vidéo alors que nous mangeons cette politique avec des pommes de terre depuis des années? La réponse vient de deux points différents:

Premièrement, l’âge moyen du joueur de jeux vidéo a augmenté. Beaucoup d’entre nous ont grandi en jouant à des jeux vidéo et continuent de le faire à ce jour. Cela signifie qu’en tant qu’individus, nous sommes en mesure de voir et d’interpréter les jeux vidéo d’une manière différente. Je me souviens avoir vu Les Simpsons À l’âge de 7 ans et en voyant ces mêmes chapitres aujourd’hui, je me rends compte que je ne comprenais pas la charge politique ou sexuelle de certaines de ses blagues. La même chose nous arrive à tous avec tout ce que nous consommons, y compris les jeux vidéo. Maintenant, en tant qu’adultes plus éduqués, nous sommes en mesure de voir la signification (idéologique) sous-jacente de nombreux éléments des jeux vidéo Et, par conséquent, nous pouvons être indignés parce que nos jeux vidéo ont une charge politique qui, en réalité, a toujours été là.

Le deuxième des points qui mène au conflit à ce stade est le contraste entre l’idéologie dominante et l’idéologie de certains éléments. Quand les gens élèvent la voix pour se plaindre de l’inclusion de la politique dans leurs jeux, si on s’en rend compte, c’est à la suite d’une série de significations politiques toujours dirigées dans le même sens: contre où l’idéologie néolibérale souligne que, Comme je l’ai déjà mentionné, il prédomine dans le secteur. Nous sommes habitués à une sorte de traditionalisme néolibéral; faire des communistes les méchants (voir saga Mètre), pour que le héros soit le mâle américain blanc (voir Le dernier d’entre nous 1) puisque le Moyen-Orient est une terre de terroristes (voir Call of Duty: Guerre moderne). Lorsque nous constatons que la charge idéologique va dans une autre direction, il y a un contraste qui nous éloigne de ce à quoi nous sommes habitués et attire notre attention sur cette charge politique..

Par conséquent, nous ne sommes pas dérangés par le fait que nos jeux vidéo contiennent du contenu politique. Cela nous dérange de le réaliser, soit parce que nous avons désormais une capacité d’analyse que nous ne possédions pas auparavant, soit parce que la charge idéologique du jeu vidéo pointe dans une direction qui attire davantage l’attention. Mais s’il y a quelque chose à clarifier lorsque l’on regarde d’autres médias comme le film ou la musique, c’est bien sûr que essayer de sortir la politique de nos jeux vidéo est un effort futile. Les jeux vidéo, en tant que produit culturel, ont une idéologie inhérente qui ne peut être éliminée que si ceux qui créent les jeux vidéo sont des automates.

Alors, la meilleure chose dans ce domaine est d’embrasser la profondeur idéologique de nos jeux vidéo. Ne pas prétendre être des éponges qui absorbent la politique qui vient dans chaque jeu, mais les apprécier d’un point de vue critique, d’une perspective à partir de laquelle construire une critique qui va bien au-delà d’être d’accord ou de ne pas être d’accord avec un sujet, d’un point de vue cela nous permet d’aborder les débats. Des jeux comme Le Red Strings Club ou Nuit dans les bois Ce sont des jeux qui ne cachent pas mais embrassent plutôt leur charge idéologique et qui, grâce à cela, ont su susciter débats et inquiétudes. Et ce sera lorsque les joueurs comprendront cela que nous pourrons vraiment apprécier le jeu vidéo en tant que support culturel que certains d’entre nous défendent tant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂