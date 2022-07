Sophie Turner et Joe Jonas ont eu un deuxième enfant

Sophie Turner et Joe Jonas ont mis au monde leur deuxième enfant, a confirmé leur représentant.

« Joe et Sophie sont heureux d’annoncer l’arrivée de leur petite fille », a déclaré un représentant du couple.

Le joueur de 26 ans Jeu des trônes L’actrice et son mari musicien, 32 ans, ont accueilli Willa dans le monde en juillet 2020, mais ont annoncé dans une interview plus tôt cette année qu’ils s’attendaient à nouveau.

« La plus grande chose dans la vie, c’est de voir ma fille aller de mieux en mieux.

Turner a parlé dans le passé de la façon dont elle a changé après la naissance de son premier enfant, expliquant: «J’avais l’habitude d’être si rock ‘n’ roll et spontanée.

De toute évidence, être des parents très connus et reconnaissables peut également représenter un défi, et Turner et Jonas se sont efforcés de garder un sentiment de normalité dans la vie de leur fille, comme ils continueront sans aucun doute à le faire.