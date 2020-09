Sophie Cook révèle des abus en ligne horribles après être devenue trans

Sophie Cook, qui est devenue la première personne trans à travailler dans le football professionnel en 2015, s’est ouverte sur les horribles abus en ligne qu’elle a subis depuis sa sortie.

Cook travaillait comme photographe du club pour l’AFC Bournemouth en 2015 lorsqu’elle est devenue trans à l’âge de 48 ans.

Elle a été embrassée par son club et par le monde du football en général – mais elle a été bombardée d’abus en ligne après son apparition sur BBC Newsnight pour parler des identités trans.

La femme trans pionnière a raconté Le gardien qu’elle a reçu 1000 messages abusifs dans l’heure qui a suivi BBC Newsnight apparence.

«J’avais parlé dans l’émission que les gens étaient offensés par différentes utilisations du sexe et de la langue et j’ai dit au présentateur qu’il y avait certaines personnes qui seraient offensées simplement parce que j’étais dans l’émission – et ensuite elles sont toutes allées me donner raison, »Dit Cook.

Beaucoup de gens supposeraient que le monde du football professionnel ne serait pas accueillant pour les personnes trans – mais Cook a été acceptée à bras ouverts par son club lorsqu’elle est sortie.

“Comme il n’y avait jamais eu de personne trans travaillant dans le football professionnel auparavant, c’était une conversation à laquelle personne n’avait jamais pensé, donc je n’avais aucune idée de comment ils allaient réagir”, a-t-elle déclaré.

«La première chose qu’ils m’ont dite, c’est que j’avais encore un travail, puis Eddie Howe (le manager de Bournemouth) s’est retourné vers moi et m’a dit: ‘Que puis-je faire pour vous faciliter la tâche?’

Quand les gens ont commencé à me troller en ligne et à me menacer de mort, ce sont des fans qui se tenaient autour de moi et qui m’ont soutenu.

«Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout le monde comprenne tout de suite quand vous sortez, mais si votre patron le dit, c’est tout ce que vous pouvez espérer.

«Cela résume à quel point un être humain décent et honnête est Eddie Howe. Il n’a jamais été que du soutien total avec moi pendant ma transition.

Cook a déclaré que les joueurs du club étaient ouverts et acceptaient son identité de genre, tout comme les fans.

«C’était absolument incroyable la façon dont tout le monde à Bournemouth a réagi», a-t-elle déclaré.

«Les fans ont également été très favorables. Lorsque les gens ont commencé à me troller en ligne et à me menacer de mort, ce sont des fans qui se sont tenus autour de moi et qui m’ont soutenu.

Cook a quitté Bournemouth en 2017 pour se présenter en tant que candidat travailliste aux élections générales de Shoreham et Worthing.

Elle est sortie avec 21 000 voix et a réussi à augmenter le vote travailliste dans le bastion conservateur de 114 pour cent. Cependant, Cook n’a pas remporté le siège.

Réfléchissant à l’expérience de 2017, Cook a déclaré qu’elle s’attendait à être maltraitée par ses électeurs en raison des abus en ligne qu’elle avait subis à la suite d’apparitions à la télévision.

“Quelque chose d’inattendu s’est produit”, a écrit Cook dans un article pour Brighton and Hove Independent. «Au lieu des abus, j’ai été accueillie avec amour et soutien, bien sûr qu’il y avait encore quelques remarques transphobes en ligne, mais rien de ce que j’avais vécu auparavant», a-t-elle déclaré.

«Ils ne votaient pas pour une femme trans, ils votaient pour Sophie Cook, ils votaient pour le parti travailliste. Ils ont vu au-delà des gros titres et des choses qui nous ont rendus différents et ont à leur manière porté un coup dur pour l’égalité trans.