Sophia Vegas soupçonne Shitstorm: sa fille Amanda à l’hôpital

09.03.2020 10h05

Choc pour Sophia Vegas et son mari Daniel Charlier. La petite fille Amanda est à l’hôpital et ne va pas du tout bien. Qu’est-il arrivé?

Sophia Vegas a posté une série de nouvelles photos sur Instagram montrant la petite Amanda à l’hôpital. Elle fait des câlins à sa mère avec amour.

Forte fièvre

Sophia n’a pas révélé ce qui s’était exactement passé, seulement qu’Amanda a soudainement eu une fièvre très élevée: «J’ai longtemps pensé si je partagerais ça avec vous. Je l’ai choisi pour une très bonne raison. Notre fille bien-aimée a eu une forte fièvre pendant trois jours et j’ai donc passé mon anniversaire à l’hôpital pour enfants hier. “

Aussi intéressant:

Sophia ne quitte pas son côté

Pour elle, en tant que mère, il n’est bien sûr pas facile de voir son propre enfant souffrir. Elle ne quitte pas le côté de sa fille à cause de cela et continue:

«Quand vous restez éveillé pour donner à votre enfant des compresses froides toutes les 20 minutes et que vous ne savez pas si quelque chose ne va pas ou si quelque chose de très commun… c’est ce qui fait de la vie un enfer pour les mères aimantes. Pour la première fois de ma vie, j’ai ressenti tellement de douleur que cela m’a rongé à l’intérieur. Tout rentre dans la catégorie mineure. Rien n’est plus important que votre propre chair et votre sang. Je ne savais pas jusqu’à maintenant combien de temps je ne pourrais pas aller aux toilettes ni boire. “

Source: instagram.com

Daniel est avec elle

Bien sûr, elle est également soutenue par son mari Daniel Charlier et elle en est heureuse: «Je suis tellement contente que mon mari bien-aimé m’ait soutenu et encouragé pendant cette période. Je suis si heureux d’avoir trouvé une personne aussi incroyablement parfaite. “

Et plus loin: “Mon message à toutes les mères dont les enfants sont malades, je voudrais vous souhaiter bonne chance et, surtout, faire passer le message, si vous ne vous sentez pas bien, vos petits anges ressentent surtout …”

Source: instagram.com

Elle soupçonne Shitstorm

Une des photos montre Amanda mangeant des frites avec goût. Sophia soupçonne qu’ils vont avoir une autre tempête de merde pour cela et explique donc à l’avance:

«Et oui, je suis la première maman à commander un service de livraison. Oui, des frites de Burger King. Livraison très rapide et bien sûr ma fille ne reçoit pas de restauration rapide avant que les connaisseurs ne trouvent de quoi se plaindre! “

Source: instagram.com