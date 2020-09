Sophia Vegas: sa fille Amanda était vraiment si mauvaise

05.09.2020 à 19h39

Sophia Vegas et sa petite famille ont eu des jours difficiles. Sa fille Amanda s’est soudainement sentie très mal et elle a dû être emmenée à l’hôpital.

Sophia Vegas a d’abord parlé d’une forte fièvre puis a passé quelques jours avec Amanda à l’hôpital. Elle a tenu ses followers au courant sur Instagram.

Fièvre très élevée

Elle a écrit sous une photo de l’hôpital: «J’ai longtemps pensé si je partagerais cela avec vous. Je l’ai choisi pour une très bonne raison. Notre fille bien-aimée a eu une forte fièvre pendant trois jours et j’ai donc passé mon anniversaire à l’hôpital pour enfants hier. “

C’était si mauvais pour Sophia

Pour elle, en tant que mère, il n’est bien sûr pas facile de voir son propre enfant souffrir. Elle ne quitte pas le côté de sa fille à cause de cela et continue:

«Lorsque vous restez éveillé pour donner à votre enfant des compresses froides toutes les 20 minutes et que vous ne savez pas si quelque chose ne va pas ou si quelque chose de très commun… c’est ce qui fait de la vie un enfer pour les mères aimantes. Pour la première fois de ma vie, j’ai ressenti tellement de douleur que cela m’a rongé à l’intérieur. Tout rentre dans la catégorie mineure. Rien n’est plus important que votre propre chair et votre sang. Je ne savais pas jusqu’à maintenant combien de temps je ne pourrais pas aller aux toilettes ni boire. “

Les résultats sont là

Après des jours d’incertitude, la blonde sait enfin de quoi sa fille a souffert. Elle a déclaré à RTL: «Ce n’était pas une infection de la vessie et il n’y avait pas non plus d’infection. C’est ce que nous avons découvert maintenant, cette fièvre de trois jours. “

Amanda va beaucoup mieux et c’est l’essentiel, mais elle est actuellement aux prises avec une éruption cutanée. Mais j’espère qu’elle survivra bientôt.

Daniel est toujours là

Son mari Daniel Charlier est toujours à ses côtés. Bien sûr, il était également très inquiet pour Amanda. Les jours ont été mauvais pour tous les deux, comme l’explique encore Sophia: «Nous étions à Las Vegas et avons malheureusement traversé l’enfer. Nous n’avons pas dormi depuis trois nuits. “

