Sophia Grace est devenue célèbre en rappant Nicki Minaj avec sa cousine Rosie dans l’émission Ellen.

L’icône Internet Sophia Grace vient de fêter ses 18 ans et Internet ne peut pas gérer à quel point elle est devenue adulte.

Sophia Grace Brownlee et Rosie McClelland sont devenues célèbres pour la première fois en 2011 lorsque leur reprise de « Super Bass » de Nicki Minaj est devenue virale sur YouTube. La vidéo a recueilli plus de 54 millions de vues et a attiré tellement d’attention qu’Ellen DeGeneres a invité les deux cousins ​​britanniques, qui avaient 8 et 5 ans à l’époque, sur Le spectacle Ellen pour rencontrer Nicki Minaj elle-même.

Une décennie entière s’est écoulée depuis lors et Sophia Grace et Rosie sont toutes deux très différentes de ce qu’elles étaient en 2011.

Sophia Grace vient d’avoir 18 ans et elle a l’air si différente maintenant. Image: Steve Granitz / WireImage, Noel Vasquez / Getty Images pour Extra

Plus tôt ce mois-ci (18 avril), Sophia Grace, qui est maintenant chanteuse et influenceuse, s’est rendue sur Twitter et Instagram pour remercier les fans de lui avoir souhaité un joyeux anniversaire. Sophia a tweeté: « Merci pour tous les voeux d’anniversaire », à côté d’une photo d’elle posant avec 18 ballons pour commémorer l’occasion spéciale. Et il ne fallut pas longtemps avant que la photo de Sophia devienne virale.

Les gens ont commencé à retweeter la photo avec des commentaires comme: « Cela me fait sentir 100 ans. » et « donc apparemment c’est une de ces adorables petites filles qui ont frappé Super Bass sur Ellen et sont devenues virales ….. elle a 18 ans maintenant …. je me sens comme un putain de fossile ».

Pour ceux qui se demandent, Sophia Grace et Rosie sont toujours aussi proches que jamais. Rosie a maintenant 14 ans et elle a récemment passé l’anniversaire de Sophia avec elle. Dans un récent post Instagram, Rosie a écrit: « Joyeux 18e anniversaire pour hier! J’ai oublié de les publier. Nous avons passé la meilleure journée à célébrer avec vous et à vous aimer tellement ».

Nos coeurs!

