Sophia Di Martino de Loki remporte gros aux MTV Movie & TV Awards alors que l’émission bat l’équipe de Spider-Man

Loki est toujours l’une des plus grandes émissions de télévision Disney + de Marvel Studios, se tenant debout contre des goûts de Chevalier de la Lune et Oeil de faucon pour rester l’émission MCU la plus regardée sur la plate-forme. Désormais, il règne en maître sur Prix ​​​​du film et de la télévision MTVbattant même Spider-Man : Pas de retour à la maison à l’un des grands prix de la soirée.

Marvel Studios a connu une séquence de victoires sur grand et petit écran, et Loki fait en sorte que cela se poursuive au MTV Movie & TV Awards, tant que Spider-Man : Pas de retour à la maison et Veuve noire ramassé des récompenses dans les catégories de films, LokiLa plus grande victoire de était pour la meilleure performance révolutionnaire qui est allée à Sophia Di Martino pour sa performance en tant que variante « féminine de Loki » Sylvie. Battre Alana Haim (Pizza Réglisse), Ariana DeBose (West Side Story), Hannah Einbinder (Hacks) et Jung Ho Yeon (Jeu de calmar) au prix, ce n’était pas la seule victoire dont Di Martino était au centre.

FILM VIDÉO DU JOUR

Loki’La deuxième victoire de la meilleure équipe a été remportée par la trinité combinée de Di Martino, Tom Hiddleston et Owen Wilson pour leurs rôles de Sylvie, Loki et Mobius. Alors que cette scie Loki éclipser les autres équipes de Ryan Reynolds Le projet Adamcelle de Sandra Bullock La cité perdue et Steve Martin/Martin Short Seuls les meurtres dans le bâtimentça battait Spider-Man : Pas de retour à la maisonLe trio de Spider-Men qui a vraiment martelé la maison maintenant beaucoup d’accord Loki a frappé le public. Alors qu’une nouvelle saison est déjà en route, ce n’est qu’une confirmation supplémentaire, si nécessaire, de combien les fans aiment le Dieu de la malice.

Loki La saison 2 sera filmée cet été et devrait être plus étrange que la saison 1

Disney+

Tout le monde a été surpris quand Loki s’est terminé sur un véritable moment de cliffhanger et a ensuite révélé que le personnage populaire de Tom Hiddleston reviendrait pour une autre saison. Après avoir été présentée comme une série limitée, s’il n’avait pas déjà été décidé que Loki reviendrait, la réception ultérieure de l’émission aurait probablement conduit à prendre cette décision de toute façon.

Bien qu’il y ait un changement dans l’équipe de direction et le scénariste en chef pour la deuxième saison, Michael Waldron contribuera toujours en tant que scénariste à la série. Il a récemment expliqué comment travailler sur Doctor Strange dans le multivers de la folie avait ouvert des portes quant à la folie de la prochaine saison. Il a dit:

«Je ne sais pas si je pourrais devenir plus bizarre que nous ne l’avons été dans la saison 1. Nous avions un alligator qui buvait du vin dans une piscine pour enfants. Cela ressemblait au pic du mont Everest de bizarre! Je pense qu’il y a beaucoup d’opportunités là-bas. Nous cherchons toujours à nous surpasser, mais j’espère que c’est toujours motivé par le caractère. Et oui, j’ai appris sur ce film une fois de plus, aucune idée n’est trop folle. Vous pouvez écrire Stephen Strange possédant son propre cadavre, et peut-être finirez-vous par lui tirer dessus. Cela m’encourage à être audacieux, ce qui est bien.

Vous pouvez retrouver la première saison de Loki sur Disney + avec le reste de la saga MCU jusqu’à présent.