Sony Xperia 8 Lite: son milieu de gamme moins cher que ce que nous avons en 2020 et est livré avec un téléobjectif

Dans les téléphones mobiles, il n’est pas étrange de voir que le nom de famille “Lite” est utilisé pour désigner ceux qui sont en dessous d’une autre ligne ou d’un autre modèle, mais Sony n’a pas été l’un de ceux qui y ont eu recours. Au moins jusqu’à maintenant, car avec le nouveau Sony Xperia 8 Lite Ils publient cette nomenclature pour continuer à compléter leur vitrine cette année avec une proposition de milieu de gamme.

Un nouveau terminal qui recueille le témoin du Sony Xperia 8 et qui se situe en dessous du Sony Xperia 1 II et au-dessus du Sony Xperia L4, accompagnant le Sony Xperia 10 II en cela Gamme moyenne. Et comme tous, c’est une ligue qui est une marque mobile japonaise, car elle suit ces lignes et proportions qui les distinguent du reste des mobiles moins allongés.

Fiche technique Sony Xperia 8 Lite

Sony Xperia 8 Lite écran LCD 6 “

Full HD + Dimensions et poids 158 x 69 x 8,1 mm

170 g. Processeur Snapdragon 630 RAM 4 Go Espace de rangement 64 Go

MicroSD jusqu’à 512 Go Caméra frontale 8 MP f / 2.0 Caméra arrière 12 MP f / 1,8

8 MP f / 2.4 Batterie 2 870 mAh Système opératif Android Connectivité 4G

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

NFC

USB-C

Minijack Autres Lecteur d’empreintes digitales d’un côté

IPX5 / IPX8 / IP6X Prix De 237 euros à changer

Les apparences ne sont pas trompeuses (encore une fois)

Comme nous l’avons dit, la génétique est maintenue dans ce nouveau Lite et les proportions sont dessinées suivant cette forme plus rectangulaire qui caractérise les mobiles Sony à ce jour. Le dos est simple et avec quelques ajouts au-delà des logos et du module pour les caméras, et l’avant est un autre classique lors de la présentation un cadre standard qui intègre la caméra frontale, de sorte qu’il essaie de réduire au maximum dans le reste des côtés.

C’est un mobile fin et léger, avec 8,1 millimètres d’épaisseur et un poids de 170 grammes. Cela tient en partie au fait que dans ce cadre, il intègre un panneau IPS de 6 pouces, quelque chose qui est presque un minimum aujourd’hui, avec une résolution FullHD + et un rapport hauteur / largeur de 20: 9.

Le Xperia 8 Lite est donc un smartphone plutôt compact, vu que le lecteur d’empreintes digitales est à nouveau intégré d’un côté. De plus, il dispose d’une mini-prise audio sur le dessus.

Il y a de la surprise dans les caméras: un téléobjectif

Étant un autre mobile de milieu de gamme, le Sony Xperia 8 Lite est plus modeste que le Xperia 10 II. Intègre un processeur Snapdragon 630 (un processeur 2017) avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, qui peut être étendu jusqu’à 512 Go avec une carte microSD.

Étant compacte et légère, vous ne pouvez pas vous attendre à une grosse batterie, et elle dispose d’une batterie de 2 870 mAh. Nous ne devons pas nous en tenir uniquement au nombre puisque l’autonomie finale dépend de bien d’autres aspects, mais dès le départ, nous pouvons dire que c’est une capacité un peu inférieure à la moyenne.

Au niveau logiciel, on voit qu’il ne sort pas avec Android 10, mais fait partie de Android 9 (avec le lanceur Sony habituel). Il dispose de Bluetooth 5.0, NFC et minijac audio, ainsi que d’une certification de résistance IPX5 / IPX8 contre l’eau et IPX6 pour la poussière.

En termes de photographie, le nouveau Xperia intègre une double caméra arrière composée d’un capteur de 12 mégapixels avec un objectif avec une ouverture f / 1,8 pour l’appareil photo principal et l’œil, un téléobjectif comme compagnon qui donne un zoom optique 2x. Cet autre objectif a une ouverture de f / 2,4 et un capteur de 8 mégapixels. De son côté, la caméra frontale dispose d’un capteur de 8 mégapixels et d’un objectif avec une ouverture f / 2.0.

Prix ​​et disponibilité du Sony Xperia 8 Lite

Le nouveau mobile Sony sera décliné en deux coloris, noir et blanc (il ne sort pas non plus de l’air classique et discret en ce sens). Pour le moment, il a été lancé sur le marché japonais et est à 29.800 yens, environ 237 euros pour changer.

Nous serons au courant de l’arrivée en Europe et du prix qu’il en restera, si le mobile atteint d’autres marchés. La marque n’a pour l’instant pas donné plus de détails à ce sujet.