Sony Xperia 5 IV: la nouvelle génération du produit phare compact s’améliore dans les appareils photo et la batterie

Aux portes du départ du IFA 2022 qui se déroule à Berlin Sony a annoncé au monde la nouvelle génération de son vaisseau amiral de taille réduite. La Sony Xperia 5IV C’est une réalité, et cela intervient quelques mois seulement après que la firme japonaise ait présenté le Xperia 1 IV, un modèle avec lequel ce nouveau terminal partage certaines fonctionnalités.

Cet épisode de la série Xperia 5 fait ses débuts avec plus de puissance et de batterie que la génération précédente. De plus, il introduit des améliorations dans sa section photographique, héritées directement de la série d’appareils photo Sony Alpha.

Sony Xperia 5 IV, toutes les infos

Sony Xperia 5IV Caractéristique Dimensions 156X67X8.2mm

172 grammes Filtrer OLED 21:9 de 6,1 pouces

FullHD+

120Hz

Gorilla Glass Victus

HDR Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8 Go LPDDR5 Système opératif androïde 12 Stockage 128 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo Arrière:

12 MP f/2.2 (Ultra grand angle, 16 mm)

12 MP f/1.7 (large, 24 mm)

12 MP f/2.4 (téléobjectif, 60 mm)

Frontale :

12MP 1/2.9″ Tambours 5000mAh

Charge rapide USB-PD jusqu’à 30W Les autres lecteur d’empreintes digitales latéral

USB Type-C

déclencheur

Prise casque 3,5 mm

La Xperia 5 quatrième génération Il conserve un design pratiquement identique à celui du dernier opus. Ses dimensions sont exactement les mêmes, et la seule différence est dans le poids : le nouveau modèle est quatre grammes plus lourd.

A part ça, on a toujours le même Écran OLED CinemaWide de 6,1 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 hertz et une compatibilité avec le contenu HDR, ainsi que la prise en charge de l’espace colorimétrique BT.2020.

Le panneau est protégé par une vitre Gorilla Glass Victus plat, et on ne trouve aucun type de découpe, « encoche » ou trou dédié au logement de la caméra frontale de 12 mégapixels. Au lieu de cela, Sony reste conservateur et parie sur quelques marges symétriques d’une taille un peu plus grande que ce à quoi nous sommes habitués.

L’arrière est également construit en verrebien que cette année Sony parie sur un finition mate (comme nous l’avons suggéré dans notre analyse du modèle précédent).

A l’arrière se trouve le système de triple caméra, composé de trois capteurs de 12 mégapixels chacun, couvrant une distance focale équivalente qui va de 16 millimètres sur le capteur ultra grand-angle à 60 millimètres sur le capteur téléobjectif. Ce dernier, oui, n’a pas le système optique à lentille pliée que le Xperia 1 IV a.

Comme à son habitude, Sony a doté le système d’appareil photo de son nouveau fleuron d’une bonne poignée de fonctions dédiées à l’amélioration de l’expérience photographique. Cela comprend, par exemple, des fonctions telles que la possibilité de capturez des vidéos à une résolution 4K et 120 FPS avec l’un des trois capteursou capturez des photos à 20 FPS en utilisant les systèmes de mise au point automatique, HDR et d’exposition automatique.

Sous le capot de l’appareil on retrouve quelques spécifications haut de gammeparmi lesquels figure un Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Sa batterie est passée de 4500 à 5000mAhet le système de charge rapide jusqu’à 30 W grâce à la technologie USB-Power Delivery est préservé.

Prix ​​​​du Sony Xperia 5 IV et quand il peut être acheté

La Sony Xperia 5 IV est maintenant disponible dans la boutique en ligne officielle de la marquebien qu’il ne soit pas possible d’acheter avant le milieu de ce mois.

Leur le prix en Europe sera de 1049 euros dans sa seule configuration de 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage.

