Sony Xperia 5 II: le Xperia 1 II compact est visible

ULTRICS Chargeur de Voiture USB, Universel 2 Ports QC 3.0 Car Charger Rapide Chargeur, Allume Cigare Adaptateur Compatible avec Android, iPhone 11 Pro/XS Max/XR/X, Samsung Galaxy S20/ S10/ S9 Plus

【CHARGE RAPIDE USB 3.0】 Chargeur voiture USB a un QC 3.0 port de charge rapide, qui est 4 fois plus rapide que USB 2.0. Offre vitesse chargement plus rapide puiseux autres standard USB car charger 【COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE】 Notre chargeur de voiture est compatible avec les iPhone 11 Pro Max/ XS/ SE/ 8/ 7, Samsung S20 Ultra/ S10e/ S8 Plus, Note 10/9, Nokia, OnePlus 7t, Motorola, LG, Pixel 4 XL 【FACILE À UTILISER】 ULTRICS adaptateur USB voiture peut charger 2 smartphone, tablette, iOS ou des appareils GPS simultanément à la vitesse maximale avec 1 quick charge 3.0 et 1 port USB iSmart 【SÉCURITÉ AVANCÉES】 Ce chargeur voiture allume cigare a des régulateurs de tension et circuit intelligent pour protéger vos appareils des dommages assurant une charge sûre et rapide 【ULTRA DURABLE】 Notre support chargeur telephone voiture est petite de taille. Nous fournissons service clientèle classe mondiale pour vous d'être satisfait et sans souci acheter ce chargeur usb voiture