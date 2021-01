Sony Xperia 10 III: Ici, vous pouvez déjà voir le nouveau téléphone de milieu de gamme

En plus des nouveaux appareils haut de gamme, nous attendons également un successeur du modèle de milieu de gamme Xperia 10 II de Sony cette année.Le fuiteur bien connu Steve Hemmerstoffer fournit déjà des informations et les premières images du prochain Sony Xperia 10 III.

Steve Hemmerstoffer (connu sur Twitter sous le nom de « @OnLeaks ») a publié les premières photos du prochain téléphone portable milieu de gamme de Sony via le réseau social Voice. En termes de design, le constructeur semble garder sa ligne actuelle et s’appuyer sur un look à la manière de son prédécesseur. Un menton bien visible et une barre continue sur le bord supérieur sont donc conservés pour les capteurs de la caméra et les haut-parleurs.

Xperia 10 III: Sony reste fidèle à ses propres priorités

De plus, Sony utilise un format similaire à celui du modèle de l’année dernière pour le Xperia 10 III. Les dimensions de 154,4 x 68,4 x 8,3 mm et l’écran plat de 6 pouces brossent un tableau familier. La hauteur de l’appareil ne doit être sensiblement réduite que d’environ 2,5 mm.

L’avant est toujours dominé par l’écran de 6 pouces et les deux haut-parleurs dans les barres supérieures et inférieures. Les encoches ou les conceptions de perforations qui sont actuellement courantes même pour la classe moyenne sont apparemment supprimées dans ce modèle moins cher. Des modifications de conception majeures peuvent être réservées aux modèles haut de gamme.

Tout est pareil qu’avant

Selon Hemmerstoffer, seuls des changements minimes sont à prévoir dans les modules de caméra. La caméra selfie devrait à nouveau fournir des images avec 8 MP. Le module à l’arrière conserve le design de l’année précédente et, selon les rumeurs, une combinaison d’un objectif principal de 12 MP, d’un ultra grand angle de 8 MP et d’un téléobjectif de 8 MP.

Les allées et venues présumées du lecteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation et du connecteur 3,5 mm sur le dessus sont agréables. Cependant, le leaker ne nomme pas les données de performance. Sur la base des autres spécifications, nous considérons qu’une mise à niveau minimale du processeur est très probable. Le prédécesseur dominait déjà la 5G.

Le smartphone 5G sera-t-il bientôt introduit?

Si Sony reste fidèle à la période d’annonce pour les modèles 5 et 10, le Xperia 10 III pourrait être présenté avec le Xperia 5 III en février. Reste à savoir quand il sera réellement dans les magasins et à quoi ressembleront les aménagements finaux. Plus récemment, il s’est écoulé environ 2,5 mois entre la présentation et le lancement sur le marché.