Sony Xperia 10 II reçoit la mise à jour Android 11

Sony a récemment déployé la dernière mise à jour Android 11 sur un certain nombre de ses appareils Xperia, notamment le Xperia 1 II, le Xperia 5 II, le Xperia 1 et le Xperia 5. Maintenant, la société a commencé à déployer la dernière Mise à jour Android 11 vers Sony Xperia 10 II. Notamment, un membre senior de XDA thipok17, a reçu la notification de mise à jour sur son Xperia 10 II plus tôt dans la journée.

La dernière mise à jour pour le Sony Xperia 10 II apporte également le correctif de sécurité de décembre à l’appareil. La mise à jour est fournie avec le numéro de version 51.1.A.0.485 et mesure environ 994 Mo. Désormais, les utilisateurs de Sony Xperia 10 II peuvent accéder aux paramètres de leur téléphone et mettre à jour leur appareil vers Android 11.

Cependant, la mise à jour Android 11 semble se déployer sur les appareils Xperia 10 II uniquement en Asie du Sud-Est. Mais, si vous êtes curieux de savoir si la mise à jour est arrivée sur votre appareil ou non, vous pouvez simplement vérifier la mise à jour en Paramètres> Système> Mise à jour du système.

Notamment, Android 11 apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes à l’appareil Android. Certaines des fonctionnalités d’Android 11 incluent les notifications prioritaires, l’enregistreur d’écran, les bulles de chat, la facilité pour les utilisateurs d’entreprise, la confidentialité améliorée, etc. Vous pouvez trouver toutes les nouvelles fonctionnalités et mises à niveau dans notre article détaillé ici.