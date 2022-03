Sony Xperia 1 IV : des fuites d’images montrent le design du smartphone

Le Xperia 1 IV est encore secret. Néanmoins, il existe déjà un aperçu du design du smartphone premium. Plusieurs images ont fait surface sur Twitter qui montreraient l’avant et l’arrière du prochain modèle.

Le leaker bien connu Steve Hemmerstoffer alias @OnLeaks a posté plusieurs images lundi en collaboration avec Giznext publié, qui sont censés montrer le Sony Xperia 1 IV encore inédit. Comme toujours, la source de l’information est inconnue. Cependant, OnLeaks a souvent publié des images et des spécifications de gadgets dans le passé, qui se sont avérées correctes par la suite. La probabilité qu’il ait raison cette fois-ci est donc élevée.

Sony Xperia 1 IV : nouveau smartphone au design familier

Si OnLeaks a raison, Sony semble avoir peu changé dans la conception de sa série premium. Comme pour son prédécesseur – le Xperia 1 III – le fabricant s’appuie sur un design anguleux avec seulement des coins légèrement arrondis. Les dimensions devraient être de 164,7 x 70,8 x 8,3 mm et ne diffèrent donc guère du modèle 2021. Selon OnLeaks, Sony utilise à nouveau un écran de 6,5 pouces au format 21:9.

Les images divulguées montrent que Sony a de nouveau installé un bouton pour déclencher l’appareil photo en plus du bouton marche/arrêt et de la bascule du volume. Les amis du plaisir d’écoute filaire peuvent également se réjouir de la prise audio, que l’on peut également voir sur les photos. Cependant, le bouton de l’assistant Google a apparemment été omis.



Sony s’appuie sur une bordure d’écran noire étroite en haut et en bas de l’écran.



Image : © SONY/Giznext/@OnLeaks 2022



Triple caméra à l’arrière

Le module de caméra à l’arrière avec trois objectifs et la caméra selfie intégrée dans le bord supérieur de l’écran sont également clairement visibles – deux autres similitudes avec le prédécesseur. Des informations plus détaillées sur les tailles de capteur d’image et les spécifications de la caméra ne sont actuellement pas encore en discussion. Il reste donc à voir si Sony fournira un nouveau matériel de caméra à l’intérieur, malgré les similitudes à l’extérieur.

Il manque également des informations tangibles sur les spécifications techniques restantes de l’appareil. Plus de détails sur le nouveau smartphone premium de Sony apparaîtront certainement dans les prochaines semaines, jusqu’à ce que le Xperia 1 IV célèbre officiellement sa première mondiale en mai.