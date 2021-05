Sony XDEV recrute des producteurs pour les jeux AAA PS5, PS4 au Japon et en Asie

Comme nous l’avons signalé plus tôt dans la semaine, Sony XDEV Europe semble désormais être une opération mondiale. La division basée à Liverpool – apparemment maintenant rebaptisée Sony XDEV – s’est historiquement associée à des développeurs externes à travers l’Europe pour apporter des titres exclusifs aux plates-formes PlayStation comme Returnal et Detroit: Become Human. Cependant, sa mission semble désormais s’étendre à travers le monde.

Et après la fermeture de Japan Studio et de sa branche de développement externe plus tôt dans l’année – à l’époque, un porte-parole du détenteur de la plate-forme avait déclaré que cette dernière serait «concentrée dans les fonctions globales de PlayStation Studios» – Sony XDEV semble désormais recruter des producteurs au Japon et en Asie pour s’associer avec des équipes indépendantes sur les «titres AAA».

Les offres d’emploi, traduites automatiquement par Google, décrivent le rôle comme suit: «Travailler avec les meilleurs développeurs de jeux indépendants au Japon et en Asie pour trouver, évaluer, produire et lancer des produits externes (jeux vidéo) pour la meilleure qualité possible et le succès dans le temps et budget. » Il ajoute: «Vous devez comprendre ce qu’il faut pour établir et maintenir de bonnes relations avec votre équipe marketing mondiale et créer et livrer des titres et franchises AAA au sein du SIE.»

En dehors de ses titres développés en interne comme Gravity Rush, Japan Studio était peut-être mieux connu pour ses partenariats avec FromSoftware sur Bloodborne et Clap-Hanz sur Everybody’s Golf. Cette campagne de recrutement suggère que Sony n’abandonne pas ce genre de projets, il vise simplement à mener ses activités dans le cadre de Sony XDEV pour aller de l’avant.

Il sera intéressant de voir quels types de jeux sortiront de la division à l’avenir. De toute évidence, l’équipe a déjà démarré fortement la génération PS5, en partenariat avec Sumo Digital sur Sackboy: A Big Adventure et Housemarque sur Returnal – deux studios européens, bien sûr. Nous sommes vraiment intéressés de voir ce qu’il peut accomplir maintenant, en travaillant avec des développeurs du monde entier.