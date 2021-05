Sony XDEV Europe semble être une opération mondiale maintenant

ZANOTTA portemanteau ASTER (Blanc 4 éléments - Acier)

Spécialement conçu pour Zanotta par Alessandro Dubini, le manteau Aster vient du désir de créer un objet simple, tout en maintenant une silhouette raffinée et originale. Absolument pratique et visuellement léger grâce à la structure de métal plat mince, semble être faite avec un ruban. Cette suggestion découle de la décision de se concentrer sur la couleur, à travers une sélection de sons purs dans effet graphique: blanc, rouge, vert, noir, rose et bleu. Basé sur une plante solide et stable radiale, Aster est disponible en deux versions, une avec un 4 à 6 plus riches et les éléments. Quand il n'est pas d'hébergement manteaux, pardessus et des chapeaux, ressemble à un élément sculptural qui fournit avec son espace en forme d'étoile avec un esprit contemporain et de la personnalité.