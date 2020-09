Sony VPL-VW790ES et VPL-VW590ES: ces projecteurs domestiques 4K libèrent le traitement d’image et nous promettent un HDR plus impressionnant

Sony a de nouveaux projecteurs domestiques 4K. Sa famille de solutions de cinéma maison à panneaux SXRD vient de s’agrandir avec l’arrivée de trois appareils haut de gamme (dans le troisième, le plus ambitieux, nous nous renseignerons à la fin de cet article) équipé du traitement d’image le plus ambitieux développé par les ingénieurs de cette marque à ce jour.

Cependant, les nouvelles ne s’arrêtent pas là. Les spécifications de ces projecteurs reflètent qu’ils ont une capacité de livraison de luminosité plus élevée que leurs prédécesseurs (une caractéristique cruciale face à la reproduction de contenu HDR), une nouvelle technologie de optimisation de la mise au point et un nouvel algorithme de mise à l’échelle qui cherche à augmenter le niveau de détail à partir de résolutions inférieures à 4K.

Sony VPL-VW790ES et VPL-VW590ES: spécifications techniques

Le cerveau de ces deux projecteurs est votre processeur d’image X1, une puce dérivée des processeurs que Sony utilise actuellement dans ses téléviseurs. Selon cette marque, ses ingénieurs ont affiné son comportement et les algorithmes que ce processeur exécute pour adapter ses performances aux caractéristiques des projecteurs, qui sont très différentes de celles des téléviseurs.

Selon Sony, le processeur d’image X1 analyse le contenu de chaque scène pour agir en temps réel sur la plage dynamique

L’amélioration de la reproduction des contenus HDR a été possible selon cette marque grâce à l’augmentation de la capacité de livraison de luminosité de ces projecteurs, mais aussi parce que le processeur X1 effectue une analyse du contenu de chaque scène sur laquelle agir. temps réel sur la plage dynamique. Une dernière remarque: ces projecteurs sont capables de traiter Contenu HDR10 et HLG, mais pas Dolby Vision.

SONY VPL-VW790ES SONY VPL-VW590ES PANNEAU 0,74 pouce 4K SXRD x 3 0,74 pouce 4K SXRD x 3 RÉSOLUTION 4 096 x 2 160 points 4 096 x 2 160 points SOURCE DE LUMIÈRE Diode laser Lampe au mercure haute pression (280 watts) LUMINOSITÉ 2000 lumens ANSI 1800 lumens ANSI PROCESSEUR D’IMAGE X1 pour projecteurs X1 pour projecteurs HDR HDR10 et HLG HDR10 et HLG DURÉE DE LA SOURCE LUMINEUSE 20 000 heures 6000 heures CONTRASTE DYNAMIQUE Infini 350 000: 1 COMPATIBILITÉ 3D Oui Oui AFFICHER LES POSITIONS DE MÉMORISATION 5 5 NIVEAU D’ÉMISSION DE BRUIT 24 dB 26 dB CONSOMMATION MOYENNE 430 watts 460 watts DES MESURES 560 x 223 x 496 mm 496 x 205 x 464 millimètre POIDS 20 kilogrammes 14 kilogrammes PRIX 11 999 euros 6 999 euros

Source de lumière laser pour fournir 2000 lumens ANSI

Le modèle VPL-VW790ES mise sur une diode laser qui parvient à livrer 2000 lumens ANSI, un chiffre assez élevé qui devrait avoir un impact positif sur la reproduction des cadres nécessitant une capacité de diffusion lumineuse élevée. Ce projecteur utilise un iris dynamique très précis qui lui permet, selon Sony, de nous offrir un contraste dynamique infini (il est important que les utilisateurs gardent à l’esprit que son contraste natif sera nettement plus faible).

La durée de la source de lumière laser est 20 000 heures, un chiffre conforme à ce que vous attendez d’un projecteur de ce type. Il est également compatible avec les films 3D, intègre cinq positions de mémorisation pour les paramètres de l’écran et son niveau d’émission sonore est de 24 dB.

Le modèle VPL-VW590ES partage certaines des caractéristiques du projecteur que nous venons de passer en revue, telles que son processeur d’image X1 et l’intégration des trois mêmes panneaux SXRD avec une résolution native 4K, mais dans d’autres sections, il est un peu plus modeste que le VPL. -VW790ES. Contrairement à ce dernier, il n’utilise pas de source de lumière laser; incorpore une lampe au mercure haute pression.

Ce composant réduit sa capacité de livraison de brillance à un niveau non négligeable. 1800 lumens ANSI, un chiffre en théorie suffisant pour résoudre le contenu HDR avec des garanties. Cette lampe dure 6 000 heures et ce projecteur a un rapport de contraste dynamique de 350 000: 1. Comme le modèle précédent, il est compatible avec le contenu 3D et son niveau d’émission sonore est de 26 dB.

Sony VPL-GTZ380: le troisième en discorde surprend avec 10000 lumens

Le dernier projecteur présenté aujourd’hui par Sony est le plus ambitieux des trois et est clairement destiné aux installations de cinéma maison. prime. Comme le VPL-VW790ES, il utilise une source de lumière laser pour fournir rien de moins que 10 000 lumens ANSI, un chiffre formidable qui annonce un HDR spectaculaire (du moins tant que le contrôle de l’iris est suffisamment précis).

Le processeur d’image de ce projecteur est une puce X1 Ultimate similaire à celle incorporée dans les deux modèles que nous venons de passer en revue, bien qu’il existe une autre section dans laquelle ce VPL-GTZ380 est un autre cran au-dessus de ses proches: selon Sony, il parvient à se reproduire 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3. Bien entendu, comme on peut s’en douter, ce projecteur n’est pas à la portée de tous les amateurs de home cinéma soit à cause de sa taille (il a une profondeur de 76 cm), soit à cause de son poids (51 kg). Sony n’a pas encore dévoilé son prix, mais c’est le nouveau modèle phare de cette marque, on peut donc être sûr que son prix sera élevé.

Sony VPL-VW790ES et VPL-VW590ES: prix et disponibilité

Les nouveaux VPL-VW790ES et VPL-VW590ES de Sony arriveront dans les magasins tout au long du mois de septembre avec un prix de 11999 et 6999 euros respectivement, ce qui révèle que, comme nous l’avons avancé quelques paragraphes ci-dessus, ce sont des projecteurs à vocation prime très marqué.

