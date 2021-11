Sony vole en stock PS5 pour répondre à la demande de Noël au Royaume-Uni

Sony va faire de son mieux pour répondre à la demande de Stock PS5 cette saison de Noël alors que la société commence à faire voler des systèmes au Royaume-Uni à bord de gigantesques avions Boeing 747. Trois livraisons ont déjà été effectuées à l’aide de l’avion et The Sun comprend que deux autres sont en route d’ici la mi-novembre. Les avions ont été « empilés avec près de 50 palettes » de consoles PS5, qui ont nécessité 12 camions articulés pour le transport de l’aéroport d’Heathrow aux centres de distribution dans tout le Royaume-Uni.

Une source au sein de Sony aurait déclaré au journal que la société avait « une opération phénoménale en cours pour stocker des étagères britanniques de PS5 pour Noël. Sony veut juste satisfaire les fans après une multitude de problèmes avec son nouveau kit, et c’est un sans précédent pont aérien. »

Malgré des ruptures de stock depuis le lancement de l’appareil en novembre 2020, Sony a quand même réussi à vendre 13,4 millions en septembre 2021. Cela signifie que la PS5 est toujours la console PlayStation la plus vendue de l’histoire ; qui sait combien d’autres auraient pu être vendues sans contraintes d’approvisionnement et la pandémie de coronavirus. Quoi qu’il en soit, il semble que Sony envisage de vendre autant de consoles PS5 que possible cette saison des vacances.

L’expédition des consoles par avion au lieu d’utiliser des ferries à travers la mer est une option beaucoup plus rapide, mais elle a également un coût élevé. Le directeur de recherche d’Ampere Analysis, Piers Harding-Rolls, a déclaré : « Le fret aérien de marchandises sur une distance aussi longue est généralement évité car il est coûteux. ce cas, des usines aux magasins beaucoup plus rapidement. » Harding-Rolls prévient que l’expédition d’autant de consoles à la fois pourrait toutefois créer une sécheresse plus longue au début de 2022.

Espérez-vous attraper une PS5 à l’arrière de l’une de ces livraisons ce Noël ? Partagez votre liste de souhaits de vacances dans les commentaires ci-dessous.