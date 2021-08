Sony vole absolument financièrement en ce moment

L’ancien patron de PlayStation, Kaz Hirai, a depuis longtemps pris sa retraite de son poste de PDG de Sony, mais chaque trimestre, son travail devient un peu plus important. Pour un homme qui a été mémé depuis une dizaine d’années, il a complètement transformé la fortune de la société japonaise et l’a placée sur la voie positive sur laquelle elle est actuellement. Non, il ne peut pas rivaliser avec les géants de la technologie comme Apple et Microsoft, mais l’époque où il saignait de l’argent est révolue depuis longtemps.

En fait, pour la période de trois mois se terminant le 30 juin 2021, la société a enregistré son chiffre d’affaires et son bénéfice d’exploitation les plus élevés du premier trimestre. Même si l’on tient compte d’autres trimestres, comme le troisième trimestre incroyablement lucratif, il s’agit de son sixième meilleur bénéfice d’exploitation de tous les temps. En termes de revenus, il a engrangé 20,61 milliards de dollars, la division PlayStation complétant les performances impressionnantes de Sony Music Entertainment et de son activité électronique.

La PlayStation, dans son ensemble, a généré à elle seule 5,62 milliards de dollars – le chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré pour la division au premier trimestre – la PS5 ayant expédié 2,3 millions d’unités au cours de la période. Alors que le nombre de PS Plus le nombre d’abonnés a baissé par rapport au trimestre précédent, il est toujours en hausse d’une année sur l’autre, il n’y a donc pas vraiment de place pour la panique. Sony a déclaré avoir obtenu les chipsets nécessaires pour atteindre ses objectifs ambitieux d’expédition de PS5, et il a augmenté ses prévisions de bénéfices globaux pour l’exercice en cours.