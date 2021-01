Sony Vision-S: la voiture électrique de Sony parcourt déjà les rues d’Europe et confirme de nouveaux détails

Peu de gens s’attendaient à ce que Sony décide d’opter pour la voiture électrique, mais au CES de l’année dernière, on nous a présenté le Sony Vision-S, un prototype avec des capteurs pour la conduite autonome, un écran large et un design de style berline. Un an s’est écoulé et le constructeur japonais veut donner une autre étape au projet.

Le Sony Vision-S a commencé ses essais routiers en décembre dernier. Dans une vidéo publiée par la société, on voit pour la première fois le Sony Vision-S en tournée dans les rues d’Europe.

Jusqu’à 40 capteurs et double moteur électrique de 536 CV

Sony est connu pour ses téléviseurs, ses caméras et ses capteurs, mais l’industrie automobile est nouvelle pour eux. Pour le moment, il s’agit d’un prototype, mais vu l’état d’avancement du projet, il n’est pas exclu que l’engagement de Sony envers les voitures électriques soit plus sérieux qu’on ne le pense au départ. De manière équivalente, Sony a dévoilé ces mois-ci Airpeak, sa nouvelle division dédiée aux drones.

L’entreprise explique qu’elle prévoit de poursuivre le développement du véhicule et que des tests de conduite seront bientôt effectués dans d’autres régions.

Dans la vidéo de la voiture électrique Sony, vous pouvez également voir l’intérieur, où nous trouvons un écran large long. En plus de la lecture de musique, la vidéo comprend un contrôleur PlayStation et un jeu. En plus du système d’infodivertissement, vous pouvez voir comment la voiture a un système de reconnaissance faciale, vocale et gestuelle.

La Vision-S disposait initialement de 33 capteurs pour offrir une conduite autonome de niveau 2. Dans cette nouvelle information proposée par la marque, le Vision-S étend son nombre de capteurs à 40, dont 4 LIDAR, 18 caméras ToF et 18 radars.

Il s’agit d’une berline électrique à quatre places, d’une longueur de 4,895 mètres, d’une hauteur de 1,45 mètre et d’une largeur de 1,90 mètre. Avec un poids de 2350 kilogrammes, à l’intérieur, nous avons deux moteurs électriques pour quatre roues motrices de 200 kW chacun, pour un total de 536 ch.

Sony explique que le Vision-S est capable d’accélérer 0 à 100 km en 4,8 secondes et atteindre une vitesse maximale de 240 km / h.

Nous ne connaissons toujours pas les détails de la batterie incluse ou les plans pour atteindre le marché, si Sony décide enfin de le faire. Nous resterons attentifs à l’évolution de ce projet de voiture électrique. Le Japon a de grandes entreprises automobiles telles que Toyota, Nissan ou Honda, peut-être qu’à l’avenir, nous pourrons inclure Sony dans cette liste.

