Sony vient de lancer une édition très limitée du WF-1000XM4 idéal pour les fans de jeux vidéo

L’édition limitée du Sony WF-1000XM4 pour célébrer les 20 ans de Kingdom Hearts peut être à vous pour moins de 250 euros à changer.

Ces derniers temps, nous voyons comment les fabricants d’écouteurs sans fil décident publiez des versions exclusives de vos appareils les plus populaires pour essayer de booster vos ventes. On en trouve un bon exemple chez la marque coréenne Samsung, qui a récemment lancé une édition spéciale des Galaxy Buds 2 en forme de Pokéball.

Eh bien, la firme japonaise Sony, après avoir présenté il y a quelques mois une édition limitée du WF-1000XM4 à l’occasion de la première du nouveau film Spiderman, vient de lancer une version très limitée de ces mêmes écouteurs idéale pour les fans de jeux vidéo.

Il s’agit de l’édition spéciale Kingdom Hearts du Sony WF-1000XM4

Cette année marque le 20e anniversaire de la populaire saga de jeux de rôle Kingdom Hearts, née de la collaboration entre Square Enix et Disney Interactive Studios, et pour commémorer cette étape, la marque japonaise Sony vient de présenter deux éditions limitées de ses appareils les plus emblématiques, le WF-1000XM4 et le Walkman NW-A105 Inspiré du jeu vidéo populaire.

Comme vous pouvez le voir sur l’image que nous vous laissons sur ces lignes, l’arrière du casque de cette version spéciale du Sony WF-1000XM4 est noir et a éléments du jeu Kingdom Hearts et avec le logo du 20e anniversaire de la franchise en couleur or.

De son côté, le boîtier de charge de ces exclusifs Sony WF-1000XM4 est également noir et intègre une série de figures d’échecs également en couleur or.

Ces écouteurs en édition limitée ont été créés pour les fans de bière

Cette édition exclusive du Sony WF-1000XM4 a un prix officiel de 34 000 yens, environ 245 euros pour changer et tous les utilisateurs qui les achètent auront également accès à la chanson « Hikari » de Kingdom Hearts en haute qualité.

