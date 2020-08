Sony veut proposer encore plus de jeux PlayStation sur PC

Après “Death Stranding” et “Horizon Zero Dawn”, nous pouvons nous attendre à d’autres jeux exclusifs PlayStation pour PC. Selon le rapport annuel récemment publié de Sony, la société prévoit d’apporter des titres propriétaires supplémentaires à l’ordinateur.

Sony a publié son rapport annuel ce week-end. Malgré les revers de la pandémie corona (Sony s’attend à une perte de 876,3 millions de dollars), la division des jeux de la société se porte à merveille. La division PlayStation génère désormais le plus de ventes.

Dans le rapport, Sony peut présenter des chiffres impressionnants: 113 millions d’utilisateurs PSN actifs, 45 millions d’abonnés PS + et 2,2 millions d’utilisateurs PSN désormais. Et pour que la division des jeux puisse continuer à se développer, la société a envisagé une plate-forme spéciale pour les sorties: le PC.

La concurrence oblige Sony à innover et à se développer

Le rapport indique: “Nous allons déployer nos titres propriétaires sur PC pour nous aider à continuer à accroître notre rentabilité.” L’une des raisons de cette décision est également la pression croissante de la concurrence et des nouvelles technologies. “La concurrence avec les jeux PC en ligne et les joueurs d’autres industries s’intensifiera à l’avenir”, a déclaré Sony. “La stratégie de croissance fondamentale est donc de rendre la plate-forme Playstation plus innovante et de la développer davantage.”

Bien sûr, cela ne signifie pas que les prochains jeux exclusifs PS5 tels que “Horizon Forbidden West” et “Spider-Man: Miles Morales” apparaîtront également directement sur PC à l’avenir. Nous pouvons voir d’autres ports PC de jeux PS4 comme “Bloodborne” et les titres de la série “Uncharted”. Et qui sait, peut-être que dans un avenir lointain, Sony publiera même ses jeux pour PS5 et PC en même temps.