Sony veut intégrer les franchises les plus populaires de PlayStation sur les smartphones

Entre sa branche de développement japonaise ForwardWorks et des initiatives ratées comme PlayStation Mobile, il ne fait aucun doute que Sony cherche depuis un certain temps des moyens de tirer parti de ses plus grandes marques sur mobile. Il semble maintenant qu’il en soit aux premières étapes de la création d’un nouveau département au sein de son infrastructure PlayStation Studios, en mettant l’accent sur la conversion de ses franchises clés en smartphones.

Une liste d’emplois pour un poste de responsable mobile, située au siège social de la société à San Mateo, indique que les candidats «posséderont et développeront la stratégie de jeux mobiles pour PlayStation Studios et contribueront à jeter les bases de futures opportunités de croissance». Il poursuit: «Vous dirigerez tous les aspects de l’expansion de notre développement de jeux, des consoles et PC aux services mobiles et en direct, en mettant l’accent sur l’adaptation réussie des franchises les plus populaires de PlayStation pour mobile.»

Il semble que ce soit dans les tout premiers stades, car il note que les recrues potentielles seront «responsables de la construction et de la mise à l’échelle d’une équipe de leaders mobiles et serviront de chef de cette nouvelle unité commerciale au sein de PlayStation Studios». C’est donc quelque chose que, avec le bon personnel, l’entreprise cherche à démarrer en ce moment – en fait, l’offre d’emploi fait référence au développement d’une feuille de route pour un produit mobile dans un «délai de trois à cinq ans».

Bien sûr, c’est la prochaine étape naturelle pour l’organisation. PlayStation Productions, la nouvelle division cinéma et télévision de la société, a été créée pour adapter des IP clés telles que The Last of Us et Ghost of Tsushima, donc obtenir ces séries sur mobile semble être une décision intelligente. Vraisemblablement, ces projets seront conçus pour s’aligner sur les nouvelles versions de la console et le déploiement de films et d’émissions de télévision.

Il sera intéressant de voir comment il adapte éventuellement certaines de ses franchises aux smartphones. Nous avons vu, dans le passé, des titres comme LittleBigPlanet obtenir des retombées mobiles telles que Run Sackboy Run, mais nous ne sommes pas sûrs qu’un match-trois Twisted Metal serait si convaincant. Ce sera un travail difficile pour quiconque prendra le rôle – mais potentiellement amusant et extrêmement gratifiant, néanmoins.