Sony veut concurrencer l’iPhone 12 Mini: ce sera son nouveau mobile ultra-compact

Il y aura cette année un nouveau Sony Xperia compact avec un écran de 5,5 pouces. C’est ce que nous savons de lui.

Il paraît que La série Xperia Compact de Sony est de retour: une fuite de OnLeaks nous montre aujourd’hui l’apparence de ce que serait le Le rival de Sony de l’iPhone 12 Mini d’Apple, avec un corps de très petites dimensions.

Cependant, la vérité est que Le nouveau terminal de Sony ne ressemblerait à celui d’Apple que par son format, car sur la base des informations partagées, ce serait un modèle destiné à la gamme moyenne ou basse.

Un Xperia avec un écran de 5,5 pouces, une double caméra et un lecteur d’empreintes digitales latéral

Il y a quelques mois à peine, le portail japonais AndroidSuivant J’avais déjà spéculé sur la possibilité que Sony relancera la série Xperia Compact cette année 2021. Bien que jusqu’à présent, nous n’avions pas entendu parler de ce supposé appareil qui devrait arriver à un moment donné cette année.

Les informations divulguées indiquent que le terminal aurait dimensions exactes de 14 centimètres de haut, 6,8 centimètres de large et 8,9 millimètres d’épaisseur. En dépit d’être un terminal très compact –Comparé aux normes actuelles–, il serait toujours plus grand que l’iPhone 12 Mini, avec une hauteur de centimètres et une largeur de 6,4 centimètres.

Il est précisé que le terminal Il aurait un écran de 5,5 pouces de diagonale, avec quelques marges pas trop petit, et un entailler en forme de goutte en haut qui abrite le Caméra frontale 8 mégapixels.

En plus de cela, il aurait un lecteur d’empreintes digitales latéral, un port casque 3,5 mm et une double caméra arrière dirigée par un Capteur 13 mégapixels.

Pour l’instant, c’est tout ce qui est connu du nouveau Xperia compact, dont le nom est encore un mystère. En regardant ses premières spécifications divulguées, il semble clair que ce sera un terminal orienté vers le milieu de gamme. Devra voir quel support de processeur, et quelle place il occupe dans le catalogue de la firme japonaise.

