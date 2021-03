Sony verrouille la porte sur l’ancien PS Store basé sur le Web

Sony a peut-être officiellement relancé son PlayStation Store basé sur le Web l’année dernière, mais les utilisateurs avertis ont toujours pu accéder à l’ancien via un lien hypertexte hérité. Au milieu des rumeurs selon lesquelles la société est sur le point de fermer purement et simplement ses vitrines PS3, PS Vita et PSP, le détenteur de la plate-forme a maintenant verrouillé sa boutique en ligne classique.

Beaucoup préféraient l’ancien PS Store basé sur le Web pour son interface et aussi pour le fait qu’il incluait les consoles susmentionnées. Bien que la nouvelle boutique en ligne présente un design plus moderne, elle est extrêmement lente et ne comprend que les logiciels PS5 et PS4. Le fait que tant de personnes déplorent la fermeture de la version classique illustre sans doute à quel point la nouvelle page est mauvaise.

Le détenteur de la plate-forme n’a pas encore annoncé exactement ce qu’il a l’intention de faire avec ses vitrines PS3, PS Vita et PSP, mais beaucoup considèrent la fermeture de la boutique en ligne classique comme la confirmation d’une annonce imminente. Personnellement, nous sommes surpris que Sony ait autorisé les fans à accéder à l’ancienne page pour alors longtemps, et en tant que tel, nous ne sommes pas convaincus que ce soit nécessairement une indication de quoi que ce soit.