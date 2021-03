Sony va offrir 10 jeux Play at Home 2021 ce printemps

Sony révèle qu’il offrira dix matchs Play at Home 2021 pour encourager les gens à rester à la maison pendant la pandémie.

Nous avons besoin de plus d’initiatives comme celle que Sony nous propose ce mois-ci. La société a révélé que Jouez à la maison 2021 jeux ils ne resteront pas dans un seul. Au contraire, leur liste s’élargira tout au long du printemps et encouragera les joueurs à rester chez eux pour regarder la pandémie se développer. Ni plus ni moins de dix titres pour PlayStation 4 comme ça, gratuits.

La nouvelle a été publiée par Sony via son blog. À partir du 25 mars prochain, neuf d’entre eux seront disponibles pour zéro euro dans la boutique numérique PSN Store. Cinq sont des titres indépendants célèbres hautement reconnus par le public et la critique. Les quatre autres nous encouragent à profiter de la réalité virtuelle et à tirer le meilleur parti des casques PS VR.

Bien sûr, ce sont les titres disponibles jusqu’au 22 avril. Peu avant, le 19 du même mois, un autre titre gratuit sera disponible pour nos consoles. Ni plus ni moins que le fantastique Horizon Zero Dawn, ci-dessus dans son édition complète. Le jeu de base et l’extension seront disponibles pour les utilisateurs de PS4 pour le petit prix de rien du tout.

La liste complète des titres disponibles en mars est disponible ci-dessous.

La course entre Sony et Microsoft a été intense le mois dernier. Le second nous a récemment annoncé que les titres Bethesda seraient immédiatement disponibles sur Game Pass, tandis que Sony nous impressionne avec cette fantastique initiative.

Tant qu’ils nous encourageront à profiter de nos consoles avec des titres haut de gamme comme ceux-ci, ceux que nous gagnerons seront les joueurs. Et bienvenue quand nous sommes nombreux à rester enfermés chez nous …