Sony utilise le logo God of War Ragnarok fait par des fans dans sa présentation officielle, nous trompe tous

Mettre à jour: Oh pour le bien de Kratos, Sony. Apparemment, le logo God of War Ragnarok qui a engendré cette nouvelle est en fait fait par des fans. Et Sony est allé seulement et a utilisé le truc sanglant dans sa présentation officielle aux investisseurs.

Inutile de dire que tout le monde a été trompé. Même Sony.

Nous espérons toujours que le jeu s’appelle en fait God of War Ragnarok …

Histoire originale: Devinez quoi? Le jeu que nous appelons God of War Ragnarok depuis le moment où il a été annoncé s’appelle officiellement … God of War Ragnarok.

Alors pourquoi cette nouvelle? Eh bien, Sony n’a pas encore donné de nom officiel à la suite en développement. Dans les documents et dans les interviews, le jeu a toujours été qualifié de « le prochain God of War », « le nouveau God of War » ou « God of War suite ». Même la bande-annonce de l’annonce du titre n’a pas donné de nom au projet – tout ce que nous avons obtenu était « Ragnarok is coming ».

Mais maintenant, «God of War Ragnarok» est apparu comme un logo officiel dans la dernière présentation aux investisseurs de Sony. C’est officiel!

Pour être honnête, à ce stade, nous aurions été déçus si cela s’appelait autre chose. Que pensez-vous du nom? Regardez où vous lancez cette hache dans la section commentaires ci-dessous.