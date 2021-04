Sony testera cette année des étuis de jeux physiques PS5 recyclés en Europe

Sony testera cette année l’inclusion du «polypropylène recyclé à partir de déchets post-industriels» dans ses boîtiers de jeux physiques PlayStation 5 en Europe, alors qu’il s’efforce de rendre sa gamme de produits plus verte à l’avenir. Dans le cadre d’un article de blog sur le site Web d’entreprise de la division, il explique comment elle a réduit son utilisation de plastique dans la mesure du possible – en notant que l’emballage de la console PS5 est de 93 à 99% sans plastique.

«Bien que nous sachions qu’il reste du travail à faire, nous avons mis en œuvre un certain nombre d’améliorations pour y parvenir», a expliqué Kieren Mayers, directeur de l’environnement et de la conformité technique chez PlayStation. Il a expliqué que l’entreprise est passée des inserts en polystyrène et en plastique aux inserts en carton, et a même remplacé les attaches de câbles en plastique par du papier.

«Nous continuerons d’examiner les innovations et les possibilités techniques pour traiter l’utilisation du plastique dans nos emballages et nos produits, ainsi que d’envisager des alternatives au plastique dans le cadre de nos nouvelles directives mondiales de conception d’emballages économes en ressources», a-t-il poursuivi. L’objectif de Sony est d’éliminer entièrement le plastique de ses petits emballages de produits d’ici 2025.

Nous avons récemment publié une interview fascinante sur les emballages plus écologiques, qui traite de la perspective de cas de jeux écologiques et bien plus encore. Cela vaut la peine d’être lu si le sujet vous intéresse.