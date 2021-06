Sony sous le feu nourri pour la gestion des Indies sur le PS Store

Cela devient une histoire aussi vieille que le temps, mais Sony est à nouveau sous le feu des critiques pour sa gestion des jeux indépendants sur le PlayStation Store. Caché derrière le voile de ‘Platform X’, Iain Garner, le co-fondateur du label d’édition Neon Doctrine, a déclaré qu’il était « assez fou pour brûler des ponts » – et que des ponts seront sûrement brûlés alors que cette histoire explose dans les médias tout au long de la journée.

Sans jamais faire explicitement référence à PlayStation, Garner exclut à la fois Microsoft et Nintendo – et bon nombre de ses plaintes corroborent également diverses autres histoires que nous avons entendues sur Sony à la fois en public et en privé. À travers une multitude de Tweets en colère, l’éditeur Simulacra blâme le géant japonais pour sa faible promotion de titres plus petits et sa réticence à permettre à des organisations externes de gérer leurs propres produits.

« La plate-forme X ne donne aux développeurs aucune possibilité de gérer leurs jeux », a déclaré Garner. «Pour obtenir une promotion, vous devez sauter à travers les cerceaux, mendier et plaider pour n’importe quel niveau de promotion. Et un blog n’est pas aussi bon qu’ils le pensent. Si Platform X n’aime pas votre jeu, pas de fanfare, pas de fonctionnalité, pas d’amour. Il n’y a rien que vous puissiez faire pour résoudre ce problème. Les listes de souhaits n’ont aucun effet, donc tout votre marketing personnel ne signifie rien pour la plate-forme X. Tout ce qui compte, c’est leur évaluation.

Il se plaint ensuite de la bureaucratie entourant les lancements de produits, qui obligent les petits développeurs à s’engager dans un travail abondant, les obligeant à générer des bandes-annonces spécifiques à la plate-forme et du texte de copie du blog PlayStation. Garner affirme que les développeurs ne sont pas autorisés à offrir des remises de lancement « sans [Platform X’s] approbation » et poursuit en suggérant que l’organisation facture 25 000 € afin de garantir une place en vedette sur le PS Store. Nous demanderons à Sony un commentaire.

De plus, il déclare qu’une fois qu’un jeu est disponible sur le PS Store, les éditeurs n’ont aucun contrôle sur le moment où il peut être réduit et doivent être invités à faire partie d’une promotion. Cela rend difficile la synchronisation des ventes sur plusieurs vitrines. PlayStation semble préférer les événements de vente hebdomadaires organisés, ce qui présente à la fois des avantages et des inconvénients de notre point de vue – nous pouvons voir les deux côtés de la médaille ici.

« La plate-forme X est un matériel très réussi et génial, mais son backend et son processus datent directement du début des années 2000 », a-t-il conclu. « Je n’ai aucune idée de comment réussir sur cette plateforme et ils ne me le diront pas. Même si je réussis, ils peuvent me baiser de toute façon. La prochaine fois que vous n’êtes pas satisfait du fait que votre jeu ne soit jamais remisé sur la plate-forme X ou qu’un jeu que vous ne souhaitez pas lancer sur la plate-forme X, veuillez vous plaindre auprès de la plate-forme X ! »

C’est certainement une déclaration fortement formulée qui, selon nous, soulève des questions légitimes sur les politiques du détenteur de la plate-forme envers les développeurs indépendants. Le plus inquiétant est peut-être que nous avons déjà entendu nombre de ces critiques au compte-gouttes, corroborant bon nombre des plaintes. Nous avons contacté Garner pour essayer d’obtenir plus d’informations.