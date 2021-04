Sony s’appuiera à l’avenir entièrement sur les grands titres AAA pour PlayStation

Cette Sony s’appuie sur des titres exclusifs et rivalise ainsi avec la concurrence Microsoft veut appliquer est connu depuis longtemps. Un rapport de Jason Schreier chez Bloomberg montre maintenant que l’entreprise ira plus loin et se concentrera entièrement sur l’avenir titre majeur AAA pour le PlayStation 5 Se concentrera.

Les petits studios de développement doivent réduire leurs dépenses, tandis que les grands noms recevront désormais presque exclusivement un soutien. Qu’est-ce que Sony espère exactement de cette décision?

Concentrez-vous sur un succès certain

Il n’a été annoncé que récemment que Naughty Dog travaillait déjà sur un Remake de The Last of Us ainsi qu’un nouvelle partie de la série Uncharted devrait marcher. En même temps, un était prévu Suite de Days Gone refusé parce que Sony n’avait pas de chances de succès suffisamment élevées. Au lieu de cela, ils veulent parier sur d’autres marques de jeux.

© Sony Interactive Entertainment

En plus de Naughty Dog, l’accent est également mis sur les jeux de guérilla et Santa Monica, dont Sony compte continuer à produire des productions AAA majeures. Titres exclusifs comme Dieu de la guerre ou alors Horizon Zero Dawn ont fait de l’entreprise un grand succès.

Même si cela signifie initialement un investissement financier important pour produire de tels titres, cela rapporte plus au final. Les plus petits studios de développement auront donc du mal à travailler sur des jeux pour la PlayStation à l’avenir.

Pas de ressources pour les petits studios

Un exemple de ceci est Rêvesqui permet aux joueurs de créer leurs propres jeux et mondes. Les notes ont été positives, mais Sony a laissé le jeu sur la gauche en termes de marketing et s’est ainsi privé d’un titre réussi.

Pour des raisons similaires, de nombreux employés du SIE Japan Studio ont récemment été licenciés car Sony ne veut plus s’impliquer dans de petits jeux qui ne réussissent qu’au Japon même.

En retour, ils veulent aussi de nouveaux titres AAA Remakes de classiques un support qui nécessite beaucoup moins de ressources financières que la création de nouveaux jeux à partir de zéro. L’avantage ici est également le double groupe cible, car les nouveaux arrivants et les fans de longue date sont intéressés par les nouvelles éditions.