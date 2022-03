Sony retire Morbius de sa sortie en Russie

Sony a retiré sa prochaine sortie de film de bande dessinée, Morbius, dès sa sortie en Russie. Le studio a rejoint l’exemple donné par d’autres grands studios, dont chacun a commencé à retirer des sorties phares du calendrier en Russie au milieu de l’invasion en cours de l’Ukraine.

« Compte tenu de l’action militaire en cours en Ukraine et de l’incertitude et de la crise humanitaire qui en résultent dans cette région, nous suspendrons nos sorties en salles prévues en Russie, y compris la sortie prochaine de Morbius », a déclaré un porte-parole de Sony Pictures à propos du retrait de Morbius. « Nos pensées et nos prières vont à tous ceux qui ont été touchés et espérons que cette crise sera résolue rapidement. »

Plusieurs studios ont sorti des sorties majeures, Disney arrêtant plusieurs films, y compris la sortie de Pixar Devenir rouge. Warner Bros. a également annulé la sortie en Russie de Le Batman, qui devrait être l’un des plus grands films de l’année. Toutes ces actions devraient frapper le box-office en Russie.

« Compte tenu de l’invasion non provoquée de l’Ukraine et de la crise humanitaire tragique, nous suspendons la sortie de films en salles en Russie, y compris le prochain Turning Red de Pixar », a déclaré Disney dans un communiqué. « Nous prendrons les futures décisions commerciales en fonction de l’évolution de la situation. En attendant, compte tenu de l’ampleur de la crise émergente des réfugiés, nous travaillons avec nos ONG partenaires pour fournir une aide d’urgence et d’autres formes d’assistance humanitaire aux réfugiés. »





Morbius présentera Jared Leto en tant que méchant vampire Spider-Man





Sortie de Sony Pictures

Morbius présentera l’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel. Dangereusement atteint d’une maladie sanguine rare et déterminé à sauver d’autres personnes subissant le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui d’abord semble être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que le mal, transformant le bon docteur en monstre conflictuel.

Réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius est dirigé par le lauréat d’un Oscar et Maison Gucci la star Jared Leto dans le rôle du Dr Michael Morbius, un scientifique souffrant d’une maladie sanguine rare dont les tentatives de guérison l’affligent d’une forme de vampirisme, lui donnant des capacités surhumaines et le transformant lentement en monstre.





Le casting de soutien comprend Matt Smith dans le rôle de Loxias Crown, l’ami de Morbius qui souffre de la même maladie sanguine rare et devient finalement le supervillain, Hunger; Adria Arjona dans le rôle de Martine Bancroft, scientifique et fiancée de Morbius; Jared Harris en tant que professeur et mentor de Morbius; et Tyrese Gibson et Al Madrigal dans le rôle de Simon Stroud et Alberto Rodriguez, une paire d’agents du FBI chassant Morbius.

Morbius est le prochain opus du programme partagé de Sony Homme araignée univers. À partir de 2018 Veninle studio espère introduire d’autres méchants de Spider-Man dans des aventures autonomes, avec des goûts de Kraven le chasseur déjà en développement, avant sans doute de les réunir tous dans quelque chose qui ressemble à un Avengers pour anti-héros.

Morbius devrait sortir aux États-Unis le 1er avril 2022, retardé d’une date initiale de juillet 2020.





