Sony retire Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et autorise son remboursement

Aujourd’hui, nous nous sommes lancés dans une frénésie et c’est qu’après la polémique qui a éclaté après son lancement, Sony retire Cyberpunk 2077 du PlayStation Store.

Eh bien oui coupable, au final l’impensable est arrivé pour un titre triple A et malheureusement Sony retire Cyberpunk 2077 du PlayStation Store. Il semblerait que les créateurs de la saga The Witcher aient trop voulu en couvrir et aient créé un titre trop ambitieux pour cette génération qui frappe ses derniers coups. Vous pouvez vérifier ses avantages et ses défauts dans notre analyse complète.

Le dernier travail tant attendu de CD Project Red est une déception, du moins sur sa version console. À tel point que pour le moment, nous ne pouvons pas mettre la main sur le jeu, du moins en format numérique. Nous avons toujours la possibilité d’obtenir une copie physique, mais étant donné le nombre de bogues et d’erreurs qu’elle contient, nous voudrons peut-être attendre un peu. Ceux d’entre vous qui le souhaitent peuvent demander votre retour à partir du lien suivant.

En fin de compte, Sony n’a eu d’autre choix que de retirer le jeu de sa boutique en ligne et de commencer à effectuer des remboursements, compte tenu du barrage de plaintes qu’ils ont reçu. Ci-dessous, nous révélons la propre déclaration officielle de l’entreprise.

«SIE aspire à atteindre un niveau élevé de satisfaction de la clientèle, nous offrirons donc un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store. SIE supprime également Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre.

Une fois que nous aurons confirmé que vous avez acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store, nous commencerons à traiter votre remboursement. N’oubliez pas que la finalisation de votre remboursement peut varier en fonction de votre mode de paiement et de votre institution financière.

Pour le moment, Microsoft n’a rien fait à cet égard, mais CD Projekt Red a activé l’adresse e-mail suivante pour demander un remboursement pour les copies physiques et numériques de Xbox ([email protected]).

