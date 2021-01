Sony retarde son retour au 30 avril pour plus de polonais

Le Returnal exclusif à la PlayStation 5 de Housemarque a été reporté de mars au 30 avril 2021. La décision conjointe, prise par le développeur et Sony, permettra à l’équipe de peaufiner davantage l’expérience voyous. Plus sur Twitter, le compte Twitter officiel de PlayStation a publié une déclaration disant: « Returnal a une nouvelle date de sortie du 30 avril 2021. SIE et Housemarque ont pris la décision de déplacer la date de sortie afin de donner à l’équipe plus de temps pour continuer à peaufiner le jeu. au niveau de qualité que les joueurs attendent de Housemarque. «

Mise à jour: Returnal a une nouvelle date de sortie du 30 avril 2021. SIE et Housemarque ont pris la décision de déplacer la date de sortie afin de donner à l’équipe plus de temps pour continuer à peaufiner le jeu au niveau de qualité que les joueurs attendent de Housemarque. Rendez-vous en avril! pic.twitter.com/xb6IBWJ5TQ– PlayStation (@PlayStation) 28 janvier 2021

Returnal a impressionné les propriétaires de PS5 avec divers clips de jeu publiés dans le cadre des entrées du journal vidéo du studio, le titre exclusif faisant un effort supplémentaire avec la prise en charge du contrôleur DualSense et des réapparitions quasi instantanées qui tirent parti du SSD haute vitesse de la console. L’histoire est également censée jouer un grand rôle dans les débats, décrits comme « un mystère qui se dévoile lentement ».

Le jeu sera maintenant lancé au cours de ce qui est actuellement un avril très calme, à l’exception de Resident Evil Village qui sort une semaine plus tard en mai. Outriders est le seul autre grand jeu PS5 prévu pour le quatrième mois de 2021 à partir de maintenant. Comment réagissez-vous à cette nouvelle? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.