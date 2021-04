Sony: réponse au Xbox Game Pass prévue, selon un initié avec une connexion anime

Microsoft est avec le Xbox Game Pass un grand succès. Même de nouveaux jeux tels que le tireur de butin « Outriders » apparaissent sur abonnement. Cela rend bien sûr le Game Pass très attrayant, car les joueurs ont accès à plus de 100 jeux intéressants – y compris le portefeuille Bethesda.

Sony combine-t-il des jeux, des films, des séries et de la musique dans un seul service d’abonnement?

Les joueurs ne réfléchissent pas à deux fois pour savoir s’ils préfèrent aller au Xbox Series X / S Saisissez-le et payez les frais d’abonnement Xbox Game Pass. Sony propose Playstation Now et PS Plus, mais les concepts sont légèrement différents. De nouveaux jeux de fournisseurs tiers, par exemple, y sont rarement trouvés.

L’inventeur de God of War, David Jaffe, a récemment déclaré à VGC que ce qu’il disait était Sony, définitivement une réponse au Xbox Game Pass des plans. Cependant, il ne sait pas encore à quoi cela devrait ressembler exactement. Leaker Shpeshal Ed, d’autre part, a apparemment déjà plus d’informations. Car cela explique que la réponse va moins dans le sens du Game Pass et se base plutôt sur Apple One.

Cela dit, le service prévu par Sony ne devrait pas seulement inclure des jeux, mais au-delà Musique, films et séries, en particulier l’anime mettre. Si cela est vrai, vous obtenez en gros un package complet et sans soucis qui devrait couvrir toute la zone de divertissement.

Le fait qu’il puisse y avoir quelque chose dans ces rumeurs montre que Shpeshal Ed avait raison avec sa fuite que le « Final Fantasy 7 Remake » était l’un des jeux PS Plus en mars. Il pense actuellement que ce sera bientôt « Sekiro: Shadows Die Twice » en tant que jeu PS-Plus apparaîtra.

Bien sûr, Shpeshal Ed pourrait se tromper, mais avec un conseil de David Jaffe, qui affirme de plusieurs sources que Sony prévoit une réponse au Xbox Game Pass, nous ne devrions pas être surpris si nous le faisons réellement. service d’abonnement étendu de Sony recevoir.